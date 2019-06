Pamela Stupia "Me gustaba contar esa amistad previa a las redes sociales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con apenas 30 años, la argentina Pamela Stupia es toda una best seller en la región. Luego de la exitosa saga juvenil 14/7, esta perdiodista, youtuber e influencer regresó a nuestro país para presentar Amistades imperfectas (Editorial Planeta, 650 pesos cada uno) donde se cuenta, en dos libros que se pueden leer por separado, las posturas de dos amigas bien distintas: Zoe y Starlin, quienes a los 17 años, tendrán que mantener su amistad a la distancia.

Ambientada en los años noventa, tiempos previos a los celulares, redes sociales y llamadas por Whatsapp, cada capítulo de estas novelas está precedido por una canción que refleja las emociones que sienten las chicas en ese momento. “Me parecía que estaba buenísimo para ambientar al lector, sumar música”, dice Stupia.

Claro que escribir dos libros para presentar las versiones de estas amigas no fue una tarea sencilla, afirma la autora que reconoce complicado haberse alejado de la trama fantástica de su saga anterior. Antes de la firma de autógrafos en la Feria del Libro, Stupia charló con El País sobre esta nueva saga juvenil.

Portada de Starlie de Amistades imperfectas (Editorial Planeta). Foto Difusion

—¿Cómo nacen estos libros?



—De mi editora, Majo Ferrari, cuando recién publicaba el primero de 14/7, me dijo que quería que hiciera un par de libros sobre las perspectivas de dos amigas. Así que en cuanto terminé 14/7, pensé cuál podía ser la idea para mostrar estas dos perspectivas, y así fuimos avanzando. Para mí fue un desafío, porque la idea central es la amistad y también mostrar cómo son las relaciones cuando creemos saber lo que piensa el otro, cuando damos cosas por sentado y no decimos algo. Quedamos con nuestra visión como la única, y no sabemos lo que piensa o siente el otro, porque es imposible. Y así me centré en eso.

—Ayuda que se ambienta en los años noventa, antes de las redes sociales.



—Hubiese sido distinto hacerla ahora, porque hay más conversación y uno por whatsapp se anima a escribirle a alguien, porque por escrito es más fácil decir algo que en persona. Que no tuvieran redes sociales ni facilidad para comunicarse, y que tuvieran que esperar a mandar una carta, ayudó a la historia.

—Son dos libros se pueden leer en cualquier orden.



—Sí, de hecho se pueden leer en simultáneo que, para mí, es la forma más divertida de leerlos. Porque es interactivo ver cómo van reaccionando las protagonistas de la historia. Pero se puede leer primero Starlie o Zoe sin problemas.

—¿Cómo fue escribir estos libros, sobre una época en la que vos tenías la edad de las protagonistas?



—En el año 98 cumplí 15, así que tuve que recordar todo. Por eso fue muy fácil para mí unir las canciones o las cosas que uno hacía, los boliches a los que una iba, o las costumbres de esos años. Pero también era un desafío porque la mayoría de mis lectores son adolescentes que no vivieron esa época, que es muy poco lejana, pero muy diferente. Es como otro mundo. Entonces no sabía si les iba a atraer a los lectores, pero eso fue lo que más les entusiasmó cuando lo anuncié, así que estoy contenta con eso. El contexto te va haciendo distinto, entonces traté que los personajes fueran fieles a eso. Y en 14/7 está Cielo, que es muy fan de las redes sociales, y me gustaba contar esa amistad previa a las redes sociales.

Portada de Zoe de Amistades imperfectas (Editorial Planeta) de Pamela Stupia. Foto Difusion

—Y si bien acá no hay chats, hay cartas de estas amigas.



—Tenemos cartas que tardan en llegar, pero era la única manera cuando uno se iba de viaje. Y pasaba hasta cuando uno se iba de vacaciones no tan lejos, no hablabas con tus amigos.

—Llamar por teléfono era caro y no había whatsapp.



—Claro, y no te ibas a ir a un teléfono público para llamar a tus amigos cuando estabas de vacaciones. Había que esperar y cuando volvías les contabas cómo te había ido. Son pequeñas cosas que cambiaron un montón, porque ahora estás constantemente conectado con todos.

Pamela Stupia estuvo en Montevideo firmando autógrafos de su nueva novela. Foto: Francisco Flores

—Para tus lectores, las canciones son oldies que tal vez nunca escucharon.



—Me mandaban mensajes donde me decían: “me encantaba esta canción pero no sabía quién la cantaba”, y podía ser un tema de Aerosmith que no podía creer que no conocieran. O me decían “me hice fan de Hanson”, porque se pusieron a escuchar el disco completo, y para mí la música de esa época era muy buena. Era variada, y la banda sonora está compuesta por artistas que todavía suenan y otros que desaparecieron del mapa.

—Escribís sobre adolescentes, ¿también lees sobre adolescentes?



—Siempre leo juvenil, es mi género favorito. Me gustan las sagas, me resultan atractivas y divertidas, así que no me es difícil relacionar lo que me gusta leer y escribir.