"Eva y Juan", la historia de amor y pasión entre Juan y Eva Perón

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Eva Duarte, la abogada y psicoanalista argentina Cynthia Wila publicó Eva y Juan (Editorial Planeta, 660 pesos), una novela histórica que cuenta un lado poco conocido del matrimonio de Eva Duarte y Juan Domingo Perón: su intimidad.

“Me llamaron para que escriba la historia de amor y pasión de Eva y Juan”, dice la autora, en referencia al pedido de la editorial. Y si bien tenía que abordar un tema delicado y complejo para Argentina, Wila dice que los riesgos no la amedrentan. “Todo lo contrario, me impulsan, porque hay que vivir la vida con un poco de riesgo. Si no, la vida es tibia”, dice. Y así decidió embarcarse en este libro, que escribió porque hasta ahora, era una historia no contada.

La novela, de 396 páginas, no se centra en los asuntos más pasionales del dormitorio, sino en las emociones de los protagonistas. Se intenta “humanizar a dos personajes que tienen estatus de leyenda, sobre todo ella, que fue muy humana y estuvo cerca de las emociones sensibles de la gente más necesitada”.

Portada del libro "Eva y Juan" de la escritora Cynthia Wila. Foto: Difusión

Así, con la intención de bajar del altar a estas personas y ponerlas en la tierra, Wila se inmiscuye en las emociones íntimas de los protagonistas para ver qué dolor los había marcado. “Cómo les habían enseñado a amar, qué ausencias habían vivido, y por qué se enamoraron. Porque sólo encontrando cómo te enseñaron a amar, podés descubrir por qué te enamoras”, dice Wila.

Eva y Juan comienza mostrando, en paralelo, la vida de ellos dos. Perón tenía una “familia nómade. Me gusta decir que el padre de Perón era errante, porque era administrador de estancias, y la madre, descendiente de tehuelches”. Esa infancia le permitió a Perón estar en contacto con peones y con la realidad más triste de su país. “Sin embargo, a este muchacho que fue educado en un mundo sensible, lo mandan al colegio militar, y ahí vive un destierro, cuando sale de lo inhóspito del sur a la rigidez del colegio militar”, un universo donde los hombres debían atar sus emociones, relegadas a las mujeres, y regirse por las reglas de la academia.

“Eso hace que este muchacho que venía con marcas sensibles para ser generoso, empiece a tener contradicciones en su cabeza, y esas ambivalencias marcan su vida, y se ven en sus actos”, dice Wila.

Cynthia Wila: "sólo encontrando cómo te enseñaron a amar, podés descubrir por qué te enamoras". Foto: Gerardo Perez

En cuando a Eva, es más sencillo entender de dónde vienen sus conflictos: con la negación de su padre de darle su apellido. “Quizás el dolor más fuerte es el comprensible, porque ese dolor es el que no te reconozcan quienes te dieron la vida o quienes te crían”, dice Wila que entiende que esos conflictos internos fueron los que los unieron. Porque cuando Eva conoce al entonces coronel Perón, él “no solo le da un nombre, le da un sueño mucho más grande del que se atrevió a soñar: un pueblo que la ame. Y ella se ganó el amor de ese pueblo”, dice.

—¿Cómo fue reconstruir la relación entre ellos?



—Difícil, porque no se conoce sobre su vida íntima.

—¿Y cómo fue reimaginar esa intimidad?



—El libro es un tejido entre la ficción y la no ficción, todo el tiempo hay datos verdaderos y falsos. Así es la novela histórica, buscas una historia y novelas. Lejos está de querer ser una biografía, que hay muchas y de distintos ángulos. Porque fueron personas muy pasionales que generaron fervor, a favor y en contra.