Reseña: "Capitana Marvel" irrumpe a puro feminismo, grunge y punk rock

La sociedad ha funcionado así, por bandos, desde tiempos remotos, y todas las expresiones artísticas han sido terreno fértil para que unos y otros se crucen levantando la voz, tratando de imponer su opinión sobre el otro. Pasa en la política, pasa en el fútbol, pasa en Twitter y, obvio, pasa en el cine. ¿Por qué imaginar que a Capitana Marvel no le iba a tocar estar en el centro de la discusión?

La última novedad de Marvel llegó ayer a cines locales e hizo su estreno a nivel mundial, y dividió aguas en un abrir y cerrar de ojos. Por suerte, la posición de todos los que la hemos visto en esta sección es unánime: Capitana Marvel es buenísma, es un punto fuerte dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, y a Mujer Maravilla, uno de los pocos aciertos del Universo Extendido de DC, le pasa por arriba. Y eso que la aventura de Gal Gadot está muy bien.

Capitana Marvel es el penúltimo título de la Fase 3 de la multimillonaria franquicia de superhéroes, y es el eslabón que conecta Avengers: Infinity War con Avengers: Endgame, la despedida de Los Vengadores, que se estrena a fines de abril. Sobre eso, un aviso: la primera escena poscréditos los va a dejar contando los días para el final de este juego.

Es, además, la primera película de Marvel protagonizada por una superheroína que, como si fuera poco, es fundamental para todo lo que venimos viendo hace 10 años, y es mucho más poderosa que todos sus colegas hombres. Brie Larson le pone el cuerpo y la actitud rockera a esta piloto devenida en guerrera intergaláctica, que está en plena transformación personal.

Y es una película feminista en su más pura esencia, que no requiere de grandes discursos para demostrarlo.

Hay dos momentos bien explícitos de ese poder femenino. Uno, el más directo, es el que muestra a la capitana diciéndole a su mentor Yon-Rogg (Jude Law), que ella no tiene que probarle nada. El otro es un poco más simbólico y sumamente poderoso: Danvers, tratando de dominar su poder, se levanta del piso por vez definitiva, y mientras lo hace, recuerda cada vez que tuvo que levantarse, que superar un obstáculo, mientras un hombre le decía que no. Si eso no es un gesto feminista enorme, si en ese momento Capitana Marvel no está representando a todas las mujeres del mundo, no entendí nada.

El feminismo también está en el papel que juega la científica Wendy Lawson (Annette Bening), en el lugar que Danvers y su compinche Maria Rambeau (Lashana Lynch) se ganaron en un ambiente de hombres, en la ausencia de un interés amoroso directo, y en la forma en la que la protagonista se comporta frente al mundo. Ella no necesita que ningún hombre le diga lo que tiene que hacer porque, vamos, ninguna lo necesita.

Y también está detrás de cámaras, porque esta es la primera película de Marvel codirigida por una mujer, Anna Boden, y con banda sonora a cargo de una mujer, Pinar Toprak. Además, entre las canciones noventeras que aparecen (la película está ambientada en 1995) hay un montón de voces femeninas y girl power: están Elastica, Republica, Hole, TLC, Garbage con un temazo (“I’m Only Happy When It Rains), No Doubt y las Salt-N-Pepa. La selección es exquisita.

Más allá de ese rasgo distintivo, esta es una buena película de origen, que no sólo deja en claro de dónde salió Capitana Marvel y cuál es su historia, sino que completa las piezas faltantes en el relato en torno a Nick Fury, acá en una versión más joven, más chispeante y todavía sin parche en el ojo. Larson y Samuel L. Jackson tienen una química notable y se entienden muy bien en el código de comedia que lleva Capitana Marvel, que también es un respiro entre el dramón de Infinity War y Endgame, que es de esperar, va a tener tanta épica como carga dramática.

Larson hace una entrada triunfal a este plantel de vengadores, y le imprime a Capitana Marvel una personalidad arrolladora. Su humanidad está en su capacidad para caer y levantarse, y en su rebeldía a prueba de cualquiera que quiera decirle qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Eso es lo que define a Capitana Marvel, la película: se sale con la suya, a pesar de los detractores de siempre.