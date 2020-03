Una película uruguaya se trajo un premio del festival de cine de Berlín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La película uruguaya Chico ventana también quisiera tener un submarino, de Alex Piperno, ganó el premio de los lectores de la Berlinale, concedido por el diario alemán "Der Tagesspiegel".

La película, una historia que se desarrolla en tres lugares distantes de un mundo entrelazado por las redes, recibió la máxima votación de este galardón, uno de los más arraigados entre los que entregan los jurados independientes que siguen el festival. Fue exhibido en la sección Forum del festival internacional de cine de Berlín.

Chico ventana también quisiera tener un submarino es una es una coproducción uruguaya-argentina-brasilera-holandesa-filipina. La productora uruguaya es La Pobladora Cine. Está protagonizada por Inés Bortagaray, guionista de La vida útil y Mi amiga del parque, con la que ganó el premio al mejor guion en Sundance.

Por su parte, la película There is no evil, del cineasta disidente iraní Mohammad Rasoulof, fue recompensada con el Oso de Oro de la Berlinale, al término de una edición de fuerte carácter político, en la que América Latina triunfó en secciones paralelas.

Sin embargo, el "thriller" argentino El prófugoy el drama brasileño Todos os mortos, en la máxima competición, se fueron con las manos vacías.

El jurado presidido por el actor británico Jeremy Irons otorgó el máximo galardón al filme de Rasoulof, que aborda la pena de muerte —tema tabú en Irán— a través de la mirada de los verdugos y las familias de las víctimas, en cuatro secuencias distintas.

El gobierno impide actualmente al director salir del país a raíz de su película Lerd, que denunciaba la corrupción en Irán y fue premiada en Cannes en 2017. Además, Rasoulof tiene prohibido filmar.