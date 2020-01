Martin Lawrence vuelve a ser el policía más chistoso de Miami en "Bad Boys para siempre"

Cindy Pearlman, The New York Times

Le está yendo bien a Martin Lawrence, comediante y estrella de cine. Vive comódamente en Beverly Hills y desde allí habla de Bad Boy para siempre, que lo reúne con Will Smith, para volver a hacer una película hilarante de policías y ladrones.

Pero en su mente no estaba el lujo de Beverly Hills, sino su infancia, su crianza en Maryland junto a cinco hijos de una madre soltera que trabajaba como cajera en una tienda.

“Los tiempos difíciles eran los únicos que vivíamos”, recordó Lawrence. “Mi familia no tenía dinero. Vivíamos en las unidades habitacionales Sección 8 del gobierno. ¿Mencioné que soy el cuarto de seis hijos?".

“El milagro es que mi madre nunca se rindió”, continuó. “Siempre halló la manera de poner comida sobre la mesa. Su madre era una gran ayuda y nos traía comida cuando las cosas estaban muy mal. Nos compraba un nuevo par de pantalones, lo cual era toda una victoria”.

“Fue una lucha que aún define el sueño americano”, dice.

Cuando Dos policías rebeldes (1995) se convirtió en un éxito en taquilla, Lawrence pagó algunas de esas viejas deudas.

Will Smith y Martin Lawrence, juntos son dinamita.

“Lo primero que hice fue reconstruir la casa de mi mamá en Carolina del Norte, donde estaba viviendo en ese momento”, dijo el comediante. “Era un lugar en ruinas, pero eso cambió. Lo arreglé. Y después le compré un auto".

“Después pensé: ‘Ya basta de tener siempre gente arreglando la casa vieja’”, agregó Lawrence. “Le compré una casa nueva en California”.

Bad Boys para siempre, que se estrenó ayer en Uruguay, reúne a Lawrence y Smith por primera vez desde Dos policías rebeldes 2 (2003), que recaudó casi 375 millones de dólares en la taquilla internacional. Esta vez, los detectives Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence) deben lidiar con la mediana edad. También están Vanessa Hudgens, Charles Melton y Joe Pantoliano vuelve como el capitán Howard.

Han pasado 17 años, dijo Lawrence, pero jamás le han permitido olvidarse de la saga.

“Will y yo hemos estado esperando”, dijo Lawrence. “Los fanáticos han estado esperando. No puedo salir de casa sin que alguien me pregunte cuándo se estrenará la nueva de Bad Boys. Todos me han estado preguntando lo mismo durante años, y siempre tenía la misma respuesta: ‘Vamos a hacerla cuando esté listo el guion’".

“Tomó todo este tiempo encontrar un buen argumento, pero valió la pena esperar, dice Lawrence. “Queremos darle a la gente algo de calidad. No es bueno apresurar el buen trabajo, aunque tome una década”.

¿Y, según ese gran argumento, que está haciendo ahora Marcus Burnett?

“Pues, es mayor”, dijo Lawrence. “Está casado y quiere retirarse. El personaje de Will, Mike, lo quiere de regreso para colaborar de nuevo. Más allá de eso, no puedo decirte mucho porque no quiero arruinar la película revelándolo todo".

“Pero así te das una idea”, comentó. “Ya no quiero ser detective, pero algo me obliga a regresar y ofrecer mi apoyo”.

Sin embargo, filmar una película de acción a los 54 años no es tan fácil como lo fue a los 29.

“Sí me lastimé un poco”, admitió Lawrence. “Fue casi durante los últimos días de filmación en Miami. Realizamos una gran escena de escape y yo tenía que correr a toda velocidad, pero sufrí un desgarre en un músculo del muslo. Tuve que sentarme a recuperarme un rato, pero estuvo bien, porque casi habíamos terminado".

“Es difícil ser un chico malo cuando estás en la mediana edad”, dijo riendo.

Lawrence y Smith son amigos más allá de la pantalla.

“Amo a Will, y siempre nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años porque somos buenos amigos”, dijo Lawrence. “Por eso fue una alegría regresar al plató cada día para filmar la nueva película y estar juntos de nuevo. Veía al otro lado de la habitación, y ahí estaba mi amigo. Se sentía bien". “Incluso fue agradable cuando teníamos un día largo de diálogos, porque ahí estaba Will haciéndome reír entre tomas”.

Se conocieron a principios de la década de 1990, cuando ambos eran estrellas de televisión: Smith en El príncipe del rap y Lawrence en Martin.

“Hice una fiesta en mi casa hace muchos años, y Will estaba ahí. Fue cuando Will y Jada comenzaron a salir; ella también fue. Hablamos un poco, y todo se dio muy natural. Nos reímos mucho".

“Cuando tuve que elegir con quién protagonizar la primera película de Bad Boys, escogí a Will”, continuó. “Mi hermana me había vuelto a hablar de él; me dijo: ‘Deberías elegir a Will Smith para que coprotagonice esa película de policías’".

“Lo pensé”, dijo Lawrence. “Me pregunté si dos estrellas de comedia, pues eso éramos en esa época, podrían llevar el peso de una gran película. ‘Sí, puede funcionar con dos estrellas de comedia’, pensé".

Ya hay rumores de una cuarta Bad Boys. “Ya veremos cómo le va a esta en taquilla”, dijo. “Si la gente quiere verla, le daremos otra”. En su primer fin de semana en América de Norte, Bad Boys para siempre recaudó más 68,1 millones de dólares, así que es cuestión de esperar.