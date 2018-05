Will Smith contó cómo se convirtió en el "Príncipe de Bell Air"

Ha bailado, se ha tirado de paracaídas, ha probado platos distintos, ha cantado "La bamba" y bailado de nuevo. Will Smith se ha convertido en un asiduo esperado de las redes sociales, pero en el video del que todos están hablando, Will Smith simplemente habla. Habla de un personaje muy especial para las generaciones que crecieron viendo televisión en la década de 1990 y que para él fue un gran impulso en su carrera: ese que algunos países conocieron como "el príncipe del rap" y otros como el de Bell Air, donde se llamaba como en la vida real y hacía de un joven bastante relajado que hacía ver la vida con mucha risa.

En el video, Will Smith cuenta que lo de la televisión vino después de probar suerte por el lado de la música como The Fresh Prince, y de haber despilfarrado su dinero en eso. Grabó un disco al que le fue bien e hizo una pequeña fortuna, la gastó, grabó dos discos más, no funcionaron, y además no pagó los impuestos.

Entonces cuenta que su novia lo convenció de ir a un programa estadounidense que pasaban por la noche, donde conoció a Benny Medina, al que considera el príncipe de Bell Air de la vida real, y le preguntó por qué no hacía el casting para el personaje del show que estaba produciendo junto a Quincy Jones, y si bien Smtih estaba convencido de que no era actor, terminó por ir.

Entonces conoció a Quincy Jones en una fiesta llena de celebrities y ahí el productor le dio un guion para que interpretara allí mismo, mientras mandaba a correr los muebles y a apagar la música para improvisar el casting. En la fiesta estaba otra persona necesaria para que sucediera, Brandon Tartikoff, un ejecutivo de NBC, a quien le gustó la interpretación y ni bien dio el sí, Jones hizo redactar el contrato a los abogados que estaban en la fiesta.

"Por si no ha quedado claro por la historia, Jones había bebido un poco esa noche. Firmamos, nos sacamos una foto y tres semanas después estábamos grabando el piloto… y esta es la historia de cómo me convertí en El príncipe de Bel-Air”, concluyó el actor en su relato de Youtube.

El video, aunque está solo en inglés y sin subtítulos, cuenta con la dramatización de Smith de cada uno de esos momentos. Sin desperdicio.