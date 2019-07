Maluma daría el salto al cine de la mano de Jennifer López

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El colombiano Maluma, quien hace pocas semanas estrenó un documental en YouTube sobre su vida, confirmó a EFE que está en conversaciones para trabajar en una película junto a Jennifer López, un proyecto que supondría su debut actoral en un largometraje de ficción.

"Estamos en conversaciones y estamos felices de que haya este proyecto de por medio, ojalá que sí se pueda dar", declaró el cantante, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias.

El artista de 25 años aseguró que en los últimos días ha conversado con la llamada Diva del Bronx para mostrarle su disposición a participar en el proyecto, por lo que confía en que "muy pronto" pueda debutar en la gran pantalla. Según algunos sitios, Maluma interpretaría al prometido de López en la película que tendrá como título Marry Me.

Jennifer Lopez regresará al cine con la película "Marry Me". Foto: Difusión

Según anunció la revista People, la película comenzaría con López, quien interpretaría a una estrella pop a punto de casarse con su prometido en el Madison Square Garden, solo para descubrir que le ha sido infiel con su asistente. Y en medio de esa confusión, el personaje de López elige de la multitud de espectadores a un profesor de Matemáticas (Owen Wilson), para casarse con él en su lugar.

Marry Me se basada en una novela gráfica de Bobby Crosby y su producción comenzará en octubre en Nueva York. La dirección quedará a cargo de Kat Coiro, quien ha dirigido episodios de series como It’s Always Sunny in Philadelphia, Dead to Me, Modern Family y Shameless.