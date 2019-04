By Nicolas Lauber

Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Paul Rudd y Brie Larson son parte de este divertido resumen

El elenco de "Avengers: Endgame" al ritmo de "We Didn't Start the Fire" El elenco de "Avengers: Endgame" al ritmo de "We Didn't Start the Fire"

El elenco de "Avengers: Endgame" hacen un repaso del Universo de Marvel al ritmo de Billy Joel junto a Jimmy Fallon