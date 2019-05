Después de "Game of Thrones", estos son los proyectos que se vienen para sus actores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emilia Clarke, una novata cuando llegó a Game of Thrones para hacer de Daenerys Targaryen, empezó de a poco a desarrollar su carrera en paralelo a la serie que ahora termina. Tras ser parte de películas como Terminator: Génesis, el drama romántico Yo antes de ti, y Han Solo: una historia de Star Wars, en camino tiene dos películas. Una es el thriller de acción Above Suspicion, sobre la historia real de un agente del FBI condenado por asesinato; y otra es Last Christmas, una comedia romántica de Paul Feig (Damas en guerra). Las dos se estrenarían antes de fin de año.

Sophie Turner, o sea Sansa Stark, se verá en breve en la pantalla grande porque faltan días para el estreno de X-Men: Dark Phoenix, una nueva película de la franquicia de mutantes, en la que interpretará a Jean Grey. Además, tiene en carpeta el drama Broken Soldier, sobre la amistad de un enfermo veterano de guerra y una joven; y Heavy, otro drama del que no se sabe prácticamente nada.

Otra mujer de peso del elenco de GOT, Lena Headey, quien ya tenía una carrera desarrollada antes de la serie, está con tres proyectos. El más próximo a estrenarse es The Flood, donde compartirá elenco con Iain Glen, o sea Jorah Mormont. Para el año que viene se viene Gunpowder Milkshake, una de acción, y en el horizonte también figura Crooks, sobre un robo a un casino de Las Vegas, ambientada en 1968.

Y Maisie Williams, estrella en pleno ascenso, coprotagonizará The New Mutants, la historia de cinco nuevos mutantes que acaban de descubrir sus poderes, y que se estrenará en 2020. Y acaba de empezar a filmar el thriller The Owners.

En cuanto a los actores hombres, Kit Harington, o sea Jon Snow, no tiene por delante ningún proyecto actoral conocido. En tanto Peter Dinklage (Tyrion Lannister) le pondrá la voz a un par de personajes en proyectos de animación, y estará en The Thicket, una adaptación de la novela de Joe Lansdale; y en The Dwarf, un drama de época.

Y en los últimos días se supo que Mel Gibson está en conversaciones con Dinklage para The Wild Bunch, la nueva versión de un western de 1969, un proyecto que Warner Bros tiene de hace años.

Y Nikolaj Coster-Waldau, o sea Jaime Lannister, es el que tiene más proyectos en su camino. Protagonizará Domino, un policial dirigido por Brian De Palma, que se estrenará en breve y donde compartirá con Carice van Houten, o sea Melisandre; y aparecerá en el drama danés Selvmordsturisten, donde será el detective protagonista; en The Silencing, también de tintes criminales, y en Notat.