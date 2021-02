Creadores de "Game of Thrones" se unen con Hugh Jackman para proyecto de Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de Game of Thrones, unirán fuerzas con Hugh Jackman para llevar a Netflix una adaptación de la novela The Overstory de Richard Powers, premio Pulitzer de ficción en 2019.

Según la web de Richard Powers, que estará involucrado en la serie como productor ejecutivo, The Overstory trata sobre “un mundo junto al nuestro que es vasto, lento, interconectado, ingenioso, magníficamente inventivo y que es casi invisible a nosotros”.

Para Jackman, este proyecto supondrá una novedad interesante ya que, aunque no es un novato en la producción (X-Men Origins: Wolverine, 2009), no se ha mostrado muy interesado en producir,

El guion del episodio piloto correrá por cuenta de Richard Robbins, que en la televisión ha trabajado en series como 12 monos.

Hugh Jackman

The Overstory se une a los otros dos proyectos que hasta ahora anunciaron Benioff y Weiss como parte de su gran acuerdo con Netflix: la historia de ciencia-ficción Three-Body Problem, y la combinación de comedia y drama de The Chair con Sandra Oh como protagonista y Amanda Peet (esposa de Benioff) como creadora.

Los máximos responsables de Game of Thrones firmaron en agosto de 2019 un acuerdo global con Netflix que The Hollywood Reporter cifró en 250 millones de dólares por cinco años.

Benioff y Weiss hicieron historia con GOT, la fantasía épica de HBO que se despidió en 2019 convertida en un descomunal fenómeno mundial.