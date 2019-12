Los creadores de "Game of Thrones" harán un thriller de época basado en "Lovecraft"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los creadores de la serie Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, rodarán para los estudios Warner Bros una película del género thriller que se basará en la novela de Hans Rodionoff Lovecraft, una biografía sobre el escritor pionero de la ciencia ficción H.P. Lovecraft.

Según una exclusiva publicada el jueves por el medio especializado Deadline, el argumento estará ambientado en 1920 y partirá de la sospecha de que las historias publicadas por H.P. Lovecraft a principios del siglo pasado no eran una invención, y las criaturas que describían eran reales.

El libro Lovecraft de Rodionoff, es un recorrido biográfico por la vida del escritor estadounidense, pionero del género fantástico y de terror con obras como The Shadow Out of Time y The Call of Cthulhu.

Phil Hay y Matt Manfredi serán los encargados de escribir el guión, después de trabajar juntos en The Invitation dirigida por Karyn Kusama, quien será la productora ejecutiva del nuevo film.

Al parecer, la pareja creativa llevaba años estudiando este proyecto y mantuvo varias reuniones con los estudios para llevarlo a cabo, al tiempo que se encargaron de terminar las ocho temporadas de la exitosa serie fantástica de HBO. A pesar de que tanto Benioff como Weiss cerraron un acuerdo con Netflix para desarrollar producciones audiovisuales, el contrato de esta película es anterior a este pacto.

Deadline situó ese fichaje de David Benioff y D.B. Weiss en el rango multimillonario de "las nueve cifras", con el que Netflix también contrató a otros creativos estrella de la televisión como Shonda Rhimes y Ryan Murphy.