La emotiva y fuerte carta de Calu Rivero a Juan Darthes

"Después de cinco años tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho... de sacarme este malestar insoportable del cuerpo", así comenzó Calu Rivero la carta que compartió en Twitter, para hablar con toda honestidad de cómo se sintió antes y después de hacer denuncia pública por el acoso sexual que sufrió por parte de Juan Darthes cuando trabajaron juntos en la telenovela Dulce amor

Por aquel entonces, la actriz decidió alejarse repentinamente del rodaje de la telenovela a pesar del éxito. Si bien en principio no se reveló, más tarde, en entrevista con Catalina Dlugi contó que fue parte del acoso y que dejó la actuación por tres años debido a eso.

En la carta que compartió en Twitter, Calu confiesa que fueron "cinco años de silencio por no estar preparada para enfrentar la catarata de agravios que recibe quién pone en evidencia la conducta inapropiada de un galán, padre de familia, felizmente casado".

Agrega: "Cinco años viendo cómo algunos medios confundían a Calu persona con Natasha personaje, esa impulsiva, buscona, jugada, que no le importaba nada, que me tocó interpretar". Y admite que hablar ahora es otra cosa porque "el mundo nunca estuvo mejor preparado para estos temas"

"A veces no necesitás una mano tapándote la boca o una pistola en la cabeza amenazándote para sentir que se acaba tu mundo. Más aún, cuando dicha persona pide en los medios que me retracte y que le pida disculpas públicas porque sino me demandará por daños y perjuicios".

La actriz también habló sobre la citación que recibió hace poco tiempo, en medio de la campaña bajo el hashtag #AMiMePaso que comenzó en Hollywood y no demoró en contagiar al mundo de valor para denunciar experiencias de acoso. "Si yo, que conozco buenos abogados, sentí incomodidad, temor y angustia y el desagrado de revivir todo lo que pasó, me imagino lo que tienen que atravesar aquellas mujeres que tienen que dar estos pasos solas, al luchar contra los prejuicios y el machismo sin una espalda donde apoyarse para confiar. O peor aún, ¡Nunca darlos!.

Antes de concluir explicando que no puede contar nada de lo que sucedió en la mediación en la que no se llegó a acuerdo, Calu habla de la necesidad de un "'Perdón, Calu, me equivoqué, no sé qué me pasó'" o, como ella lo dice: "Lo que sea que le salga y que pueda comprenderse como una disculpa"

