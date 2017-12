El abogado de Calu Rivero dio precisiones sobre el supuesto acoso de Juan Darthés

Después de cinco años de dichos y desmentidas, el abogado de Calu Rivero decidió dar precisiones del acoso que habría sufrido la actriz de parte de su compañero de elenco de Dulce amor, Juan Darthés . José D'Antona fue como invitado a Intrusos, luego de la mediación judicial a la que se presentaron los dos actores y explicó qué fue lo que pasó entre ellos en los sets de la exitosa novela de 2012.





"Tengo prueba documental que respalda a Calu Rivero. Durante la última escena de sexo que los actores tuvieron en la novela, en un momento dado el director, cuando Calu está encima de Juan, dice 'corten, ¡Calu! ¿Y el texto?'. Entonces, ella le responde que cómo hace para decir la letra si él no paraba de besarla. Esto es prueba documental, lo cual va a imponer en un juicio penal o civil, la obligación de decir la verdad", indicó el letrado. Además, explicó que después de esa situación, la actriz decidió abandonar la tira.



"Calu le dijo que pare con el tema de los besos, se lo pidió, se lo reiteró. Que si el guión decía pico, que sea pico; que si decía beso corto, que sea corto. Le dijo 'qué parte no entendés', y le terminó mandando un mensaje directo de Twitter porque ella no quería darle el teléfono", aseguró D'Artona. Darthés le habría contestado: "En mis años de carrera nunca nadie me cuestionó".





También aseguró que estaban al tanto de la situación el productor ejecutivo Pablo Rivero, el director Hugo Moser, el productor Quique Estevanéz, Paul García Navarro y Claudia Zaefferer de Multitalent y una de las maquilladoras del equipo.



Cuando le consultaron por qué frente a esta situación decidió no presentar la denuncia en la justicia, el abogado explicó que en ese momento ella tenía 23 años, era su primer protagónico y estaba sola en Buenos Aires, frente a Darthés, de 48 años, con su quinto protagónico. "Hay una desproporción, con lo cual, se quedó callada". afirmó.





Además, el abogado precisó que en ese momento la actriz empezó una terapia de manera urgente -que aún continúa- debido a aquella situación. "La sensación física y psíquica de Calu Rivero fue esa: el exceso".