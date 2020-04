En vivo: mirá el festival benéfico One World que congrega a 150 artistas de todo el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más de un centenar de artistas internacionales, desde The Rolling Stones y Paul McCartney hasta Maluma y J Balvin, participarán hoy en un macroevento solidario, convocado por la OMS y Lady Gaga, con más de ocho horas de música que se retransmitirán en todo el mundo por la crisis del coronavirus.

El evento central es un concierto de dos horas que en Uruguay se podrá ver en directo desde las 21.00 por los canales Sony y MTV de la grilla de los servicios para abonados. Desde las 15.00 se podrá seguir el resto del festival por las redes sociales del evento y por las de MTV. Mañana, domingo, desde las 19.00 el show se repetirá por el canal AXN.

El festival One World congrega a 150 artistas.

La iniciativa recordará al histórico Live Aid de 1985, aquel festival benéfico que reunió ante una audiencia millonaria a artistas como Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna para luchar contra el hambre en África. Fue una cita que marcó un antes y un después en la organización de festivales benéficos.



La grilla congregará a a más de 150 artistas de primer nivel y de diferentes géneros musicales, generaciones y países. Por un lado, participarán grandes de la música que ya estuvieron presentes en aquella histórica cita de 1985, como Paul McCartney, Elton John y Stevie Wonder.



Pero también habrá espacio para los artistas latinos. Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin se repartirán entre el concierto principal y las actuaciones previas.



A su vez, Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish y Lizzo pondrán la vertiente mas pop del festival, que mezclará a estrellas jóvenes con otras veteranas como, Alanis Morissette y Celine Dion.



Entre los representantes europeos estarán el italiano Andrea Bocelli, las francesas Angèle y Christine and the Queens y la británica Jessie J. Prácticamente todas las redes sociales y plataformas de internet emitirán el evento, desde Instagram o Twitter hasta gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Alibaba.



El objetivo es recaudar dinero para el Fondo de Respuesta a la COVID-19, aunque con una diferencia sustancial respecto a los Live Aid que tomaron como modelo: no pretende recabar donaciones en directo a través del público.