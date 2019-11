Viene Patti Smith, Sabina y Serrat hacen tres shows y hay más actividades para la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

cine Entre el drama, el terror y las canciones de Cerati

n El jueves se renueva la cartelera con algunos estrenos. Según la página de Grupocine se anuncia el estreno de Huérfanos de Brooklyn, un drama de detectives con Edward Norton, Bruce Willis, Willem Dafoe que se ambienta en la Nueva York de los cincuenta. Y en varias salas estará Reflejos siniestros, una rusa de terror sobre un fantasma convocado por unos ingenuos adolescentes. Además, el martes en Movie hay función especial del primer show de la última gira de Gustavo Cerati, en esa modalidad reciente de ver shows históricos o recientes en pantalla grande y en la comodidad de un cine.

arte El Centro de Fotografía y más con inauguraciones

Se renuevan algunas salas de exposiciones de la ciudad, y se destaca el Centro de Fotografía (18 de Julio 885), que el viernes a las 19.30 inaugurará muestras en todas sus salas. Allí se instalarán En el fin solo hay flores de Erika Bernhardt, Premio de Fotografía del Uruguay; Fuerte y claro, sobre la publicidad callejera en Montevideo; AFROARGENTINA, de Nicolás Janowski y Maria, solo Maria, de la brasileña Mariane Lima. Además, el martes en El Galpón se inaugura una exposición homenaje a Osvaldo Podestá; y el miércoles en el Solís, abre una muestra sobre la llegada del cine al país.



MÚSICA Patti Smith, visitante ilustre que debuta en Uruguay

Patti Smith ya está en la región, y en pocos días se presentará por primera vez en Montevideo. La artista es una de las figuras más relevantes de la cultura punk neoyorquina de los setenta, pero además de cantautora es escritora, poeta, fotógrafa y sobre todo, referencia para unas cuantas generaciones. El miércoles debutará ante el público uruguayo, en el marco del Festival Primavera 0 que cumple nueve años, y en el que se han presentado Nick Cave, Gorillaz, Iggy Pop, The Chemical Brothers, Blur, Garbage, Sonic Youth, Beady Eye y Faith No More.

La cita es en el Teatro de Verano a las 20:30; el primer show está a cargo de Pedro Dalton y Luciano Supervielle, que estrenarán música creada para la ocasión, y Smith tocará junto a su banda que integran Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony Shanahan y Andy York (entradas en Abitab). Antes, la estadounidense será declarada Visitante Ilustre de la Ciudad de Montevideo, en una ceremonia que se realizará en la Intendencia, y de la que aún no hay más detalles.

música Serrat y Sabina llegan con su tercera gira juntos

Los españoles Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina volvieron a salir de gira y, para mantener el humor con el que suelen adornar estas presentaciones en conjunto, la bautizaron como No hay dos sin tres. Y en ese contexto, esta semana harán tres shows en Montevideo, en concreto en el Antel Arena. Allí estarán cantando, acompañados de una buena banda y excelentes coristas, el miércoles, jueves y sábado, siempre a las 21.00. La función del sábado está agotada hace tiempo; para las otras dos, quedan las últimas entradas disponibles en venta a través del servicio Tickantel.



danza La historia del Titanic contada a través del baile

Este martes a las 20.00 se podrá ver, en el escenario principal del Teatro Solís, un espectáculo de danza neoclásica profesional que está inspirado en una de las tragedias más famosas del siglo pasado: Titanic. Con idea y coreografía de Giovanna Martinatto, que además es una de las bailarinas, este trabajo de la compañía Telón Arriba cuenta con música de Gustav Mahler y busca representar una conocidísima historia, en lenguaje de danza. La escenografía es de Nelson López y el vestuario de Romina Díaz Cibils. Las últimas entradas están en Tickantel y boleterías; la mayoría de los sectores están agotados.