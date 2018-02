Volverá con nuevo nombre

Tras la gran final de Showmatch, que coronó a Flor Vigna como la campeona del Bailando por un sueño, comenzaron a surgir distintos rumores sobre el futuro del programa.



Que volverá en marzo, en abril, con el mismo nombre o uno distinto, con Pampita o sin ella, son algunas de las cuestiones en danza. Algunos tienen respuesta, mientras que para otros se continúa con el suspenso, como el caso de los cheques sin fondo que recibió el jurado, quienes siguen sin cobrar sus haberes.



Casán regresa como jurado, Pampita no, y ya se busca quién la reemplace. Foto: Archivo

El 9 de abril será el regreso del programa, anunció Marcelo Tinelli, y agregó que el nombre podría cambiar. “Nosotros no somos un título”, dijo y señaló que desde el multimedio Indalo “nos dejaron solos”.



Ángel De Brito dijo, por su parte, que el año que viene el programa ya no se llamará ShowMatch. “Tinelli me contó que ese nombre está registrado, aunque él sí tiene el registro del nombre y el formato del Bailando, que va a seguir”. Así, comenzó una danza de posibles nuevos títulos: Videomatch, como se llamaba el programa originalmente; ShowDance o VideoShowMatch han circulado como posibilidades.



Claro que también está el tema de la silla vacía que deja Pampita, la cual podría ser ocupada por la China Suárez, en un claro tirón de orejas hacia la modelo. Seguramente Tinelli no quedó contento con ella, y los otros planes para suplantarla incluyen a Nicole Neumann (con quien la morocha está peleada desde hace varios años) y Araceli González, quien gracias a sus enfrentamientos con feministas argentinas está en el centro de los medios. Claro que González tiene pocas chances de ocupar el lugar, ya que su ex, Adrián Suar (gerente de programación de El Trece), podría no quedar muy contento con su llegada.



Ayer, como si fuera poco, Jorge Rial dijo que Tinelli no podrá decir su clásico “Buenas Noches América”, ya que la frase pertenece a Ideas del Sur, que ahora es parte del grupo Indalo y está peleada con Tinelli.



Aparte, entre los famosos en danza para bailar estaría Nai Awada, que quiere dar revancha tras su salida, además de otra cantidad de se podrían sumar este año, como Luciano Castro, Facundo Moyano, Francisco Tinelli y alguna de las actrices de Las Estrellas. Hoy regresa Tinelli de sus vacaciones, y ya comenzarán a definirse todos los detalles.