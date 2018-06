Una vida llena de lujos, varios excesos y mucha velocidad

Todos querían ser como él, una mezcla de industrial con aires de James Bond que tuvo una vida llena de lujos. También varios excesos. Sus amistades incluían celebridades, políticos y hasta la realeza europea. Si bien no habrá sido sencillo ser Gianni Agnelli, el documental que se encuentra en HBOGo (también en NSNOw de Nuevo Siglo) y tiene repeticiones todo este mes en ese canal, demuestra que era un hombre con mucho carisma.



El documental Agnelli, dirigido por Nick Hooker (documentalista que había demostrado buen ojo para las historias en Everything Is Copy sobre Norah Ephron, también de HBO), cuenta, en tres partes, la vida de este imponente empresario italiano. Uno que tuvo una vida donde no faltaron los lujos y así lo demuestran los testimonios de quienes lo conocieron (hasta Henry Kissinger aparece) entre amigos, empleados (su chef y mayordomo), familiares y alguna que otra amante.



Si bien es conocido que Gianni Agnelli fue el director de Fiat, el documental no se centra en esa etapa, sino en su vida en general. Su infancia, su paso por la guerra y las secuelas que le quedaron, y también en su vida de dandy. Allí está la parte más jugosa del documental, donde se muestran esas eternas fiestas, casi bacanales, que se asemejan mucho a lo Paolo Sorrentino mostraba en La Gran Belleza, o antes había hecho Federico Fellini en La dolce vita.



Tráiler sin subtítulos del documental "Agnelli"

También hay lugar para los tiempos de las revueltas comunistas en Turín y su etapa como dueño del Juventus.



Si bien no se trata de un documental ingenioso en su planteamiento, desde el punto de vista estético, Agnelli es de primer nivel. Durante dos horas podemos ver, como por el ojo de la cerradura, la vida de “L’Avvocato”, como lo llamaban todos en Turín. Un hombre atractivo, carismático, millonario y con un gusto por los excesos, de velocidad y drogas.



La historia de Fiat, es contada como si se tratara de la historia de la Italia moderna, y probablemente lo haya sido. Es que la compañía fue un reflejo de la salud económica y política de esa nación durante buena parte del siglo XX. Así, cuando Fiat estaba mal, también lo estaba Italia; y cuando la empresa prosperó, el país pasó de ser el subdesarrollado de Europa para convertirse en una potencia mundial. Es que para Agnelli, Fiat no era solo una empresa familiar, era el acrónimo de Fábrica Italiana de Automóviles de Turín, y así la defendió en los peores momentos, cuando los sindicatos reclamaban mayores sueldos. Es en ese momento donde Agnelli demuestra su capacidad como líder, vendiendo parte de la empresa a (por entonces solo un excéntrico millonario del petróleo) Muamar el Gadafi.



Aunque la película se centra en exceso en mostrar esa alegre vida del empresario, casi una nobleza en Italia, que cambió la forma de ver a las celebridades. Hasta Valentino aparece contando que se inspiró en Agnelli en varios momentos. Así se privilegia el estilo sobre la sustancia en este documental a través de una combinación de entrevistas con familiares, amigos y colegas, imágenes de archivo y hermosas fotos de un montón de personas y lugares hermosos e inaccesibles para la mayoría de los mortales. Aunque, bajo esa opulencia, fiestas interminables y colecciones de arte, se puede apreciar el retrato de un hombre imponente, amado por las mujeres y envidiado por los hombres. Un playboy amante de las drogas que vive rápido, se codea con estrellas de cine, realeza y jefes de estado. También excéntrico, desayunaba en París, almorzaba en Venecia, cenaba en Londres y dormía en Turín, demostrando que con millones de dólares, mucha cocaína y nadie que le ponga un pero, vivir así es un placer.