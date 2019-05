Un uruguayo es el mejor pastelero de España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quién iba a decir que un uruguayo se colaría en la final de Bake Off España y la terminaría ganando. “Creo que les arruiné todo, porque es la primera vez que se hace un programa así en España y lo gana un uruguayo”, dice Jorge Cabeza, conocido en las redes como Jorge Saludable a El País, a horas de haber sido nombrado campeón de esta competencia que buscaba al mejor pastelero amateur de España.

Desde que se anunció que era el ganador, no ha parado de recibir mensajes en las redes sociales, llamados de cocineros que admira y de programas de televisión; hasta el embajador uruguayo en España llamó para felicitarlo.

Jorge llegó a la final luego de haber superado las pruebas que le presentaron los jurados, Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro.

Presentación de Jorge en "Bake off España"

“Han valido la pena los sacrificios, las horas de trabajar y cambiar tu vida, porque quien ve el final es muy bonito”, cuenta. “Pero para llegar al momento donde ahora estoy, tuve que cambiar mucho y salir de mi zona de confort para apostar por la cocina, y no fue fácil”.

Y si bien la competencia ya finalizó, Jorge sigue como en un sueño. “Es brutal”, dice este enfermero que hace 15 años vive en Barcelona.

Ser el nuevo maestro pastelero y una sensación de la televisión de España no le impide mantener la misma vida que hasta ahora, aunque con algunos cambios.

Ayer cuando fue a buscar a su hijo a la escuela, demoró más de una hora en volver por la gente que le pedía sacarse fotos. “Cuando fui a la verdulería, hacían fila para sacarse una foto conmigo, y yo que había ido a comprar unas manzanas. Vas a cualquier lado y te para la gente, los otros días una chica casi convulsiona al verme. Es muy loco. Pero me gusta porque me conocen como ‘el uruguayo de Bake off’”, dice.

La final no fue sencilla, dice Jorge quien se enfrentó a Alba y David, que quedaron en segundo y tercer lugar de la competencia. La primera prueba era un postre con frutas para hacer con total libertad, y él decidió hacer una tarteleta con texturas. Al jurado “le encantó, pero el postre que hizo Alba (una pavlova) les gustó más. La segunda prueba fue un croquembouche (o sea una torre de profiteroles) que terminó en desastre para todos, con las torres derrumbadas; la declararon anulada. Así, Jorge decidió jugársela para la prueba final.

En las próximas semanas, Jorge lanzará un libro que tendrá sus recetas y contará su historia de vida. Foto: Gentileza Jorge Saludable

Para la tercera instancia, Jorge quería destacarse haciendo alguna locura. “No sabía qué iban a hacer los demás, pero yo quería recrear la pastelería de mis sueños, entonces hice siete postres diferentes” y no una sola preparación como los otros, en las mismas cuatro horas. Su decisión fue criticada por los productores y jurados que hacían cuentas y no entendían cómo podía hacer todo eso en ese tiempo. “Pero como soy medio hiperactivo puedo hacer en simultáneo todo. Y fue lo que hice: una locura”, agrega.

Una vez coronado, algunos de los mejores chefs de España lo llamaron para decirle “que ellos no hacían eso ni en diez horas. Pero sabía que si iba por lo seguro no ganaba. Y estoy seguro que no estaba en las papeletas de nadie, pero de repente el nombre en el papel era el mío y no lo podía creer”, dice, todavía emocionado.

Sin quedarse en los laureles del premio, este uruguayo tiene varios proyectos para su futuro. En pocas semanas lanzará su libro de recetas y “hay propuestas para abrir una pastelería, me gustaría que el concepto de Jorge Saludable llegara a Uruguay con alguna tienda, un local de cafetería healthy, con mis pasteles y buenos desayunos”, dice, y agrega que hay otras “cosas que todavía no se pueden decir, pero que van a ser importantes”.