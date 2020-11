Uruguay según Rafa Villanueva: el conductor recomienda cinco lugares a descubrir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafa Villanueva pasó de de no saber cuándo volvería a trabajar, a tener tres programas semanales en Canal 12. "Igual no me quejo, pero es una montaña de laburo", dice el conductor de La ruleta de la suerte y Súbete a mi moto que regresó a la pantalla de La Tele.



Esta nueva temporada del ciclo de turismo uruguayo, Súbete a mi moto (domingos a las 21.00), comenzó a filmarse dos semanas antes del lanzamiento. "Es un poco la manera que tenemos de hacer el programa", dice Villanueva.

“En la vieja normalidad, acopiar material no tenía sentido porque las fiestas quedan viejas. Obviamente que hay cosas que no tienen temporalidad, pero las fiestas grandes, como Minas y Abril, no la podés sacar en julio. Lo mismo que la Patria Gaucha que es en marzo. Igual en el verano podés hacer 20 notas en playas en un día, pero después es julio y seguís con notas del verano”, dice el conductor.



Esta nueva temporada vino con otras modificaciones más allá de las medidas sanitarias, ya que se sumó un nuevo integrantes al equipo que ya contaba con Villanueva y la moto Yessy: el perro llamado Indio.



“Hablo con una moto, ahora con un perro, en cualquier momento la gente va a pensar que estoy loco”, bromea Villanueva en charla con El País. “Cuando se planteó la idea me pareció bárbaro. Igual es todo un tema, y quien haya estudiado audiovisual sabe que es complicado trabajar con niños y animales. No te digo que teníamos miedo, pero estábamos esperando ver cómo se desarrollaba. Igual Indio es un crá, y le suma pila al programa y cada vez le va a ir sumando más. Estoy entusiasmado con la nueva incorporación y me gusta que sea cruza porque soy bichero”.





Sobre su vínculo con Uruguay en sí, Villanueva dice que ya perdió la cuenta de cuántas veces recorrió el territorio nacional. “En un momento contábamos los kilómetros en la camioneta, y dejamos de contar en los 250 mil kilómetros, y de esto ya hacen varios años”, comenta. Cuenta que sus amigos le piden recomendaciones y que de algún modo se ha convertido en una suerte de guía turístico para los días libres de su entorno cercano.



Un día, el comunicador se dio cuenta de que conocía casi toda América Latina pero todavía tenía lugares por descubrir en su propio país. Era de ir a Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo por su familia, y además vivió en Rivera cuando era adolescente, pero el litoral, por ejemplo, recién lo abordó con Súbete a mi moto.



“Para mí es genial que me tomen de referencia como un tipo que conoce el Uruguay”, asegura.



Aprovechando ese conocimiento adquirido y con la excusa del estreno de una nueva temporada de Súbete a mi moto, Villanueva le recomendó a El País cinco destinos no tan populares pero hermosos del Uruguay.



Una guía

“Es complicado elegir solo cinco”, dice. “Uruguay tiene lugares mágicos y que la mayoría de los uruguayos no conoce. No es una frase hecha, Uruguay tiene lugares increíbles”, insiste.

Para ser lo más geográficamente ecuánime, Villanueva decide empezar por el centro de nuestro país. San Gregorio de Polanco "es un lugar increíble, ubicado en la ruta 43, a orillas del Rio Negro. Tiene arenales increíbles, mucha fauna, aves, playas preciosas y tenés el pueblo que tiene su encanto. Si vas en un plan para descansar, la costa del Río Negro es espectacular", dice.

Después, rumbo al litoral está el balneario Playa Fomento en el departamento de Colonia y bastante cerca de Colonia del Sacramento. "Es un típico balneario de la zona, algunos barrancos, lindos atardeceres sobre el Río de la Plata. Muchas veces nos olvidamos de las playas de Colonia cuando hablamos de la costa uruguaya, y este lugar es precioso", dice.

Un poco más arriba está otro balneario: Las Cañas, en Rio Negro. "Es otro lugar mágico. Te podés alquilar una casita con una linda vista al río y tiene una ruta costera que se une con Fray Bentos y pasás por el esqueleto del Frigorífico Anglo. Esa zona es espectacular para sacar fotos y tiene uno de los mejores atardeceres", aclara.

En el este está Pueblo Edén, que Villanueva lo une con Villa Serrana. "Los une la 12, que es una ruta mágica para sacar fotos. En Pueblo Edén, que no es tan famoso como Villa Serrana hay un comercio de ramos generales muy lindo y con buena comida casera. Por ahí está el Salto del Penitente, otro lugar increíble. Ahí tenés un combo que en un rato de auto, te da lugares espectaculares", dice.

Más al norte, en Rivera está el Valle del Lunarejo, "un lugar de revista", dice. Cerca de la frontera de Rivera con Artigas y Salto y Rivera, allí "podés gastar cualquier cantidad de memoria sacando fotos. Es un lugar inmerso en la Cuchilla de Haedo, o sea que tenés cerros maravillosos y bastante altos, un montón de arroyos de los nombres más diversos, lugares buenos para quedarse", dice.

Bonus track: naturaleza y turismo

Como se le dificulta elegir solo cinco destinos para visitar en nuestro país, Villanueva da otras opciones, algunas más conocidas pero igual de destacadas para visitar.

El Parque de Santa Teresa (Rocha). “Es bastante conocido pero creo que ahí están las mejores playas del Uruguay, sin discusión. El Parque es un monumento a la naturaleza, es espectacular”, dice.

El segundo destino conocido pero igual de recomendable para Villanueva son las Termas. "Si bien tienen un público que las conoce mucho, también hay fincas que tienen aguas termales donde la pasás genial. Hay una en Salto que es el casco de una estancia en el medio del campo, espectacular", señala.

El tercer lugar que marca Villanueva para visitar es Villa Soriano (Soriano). "Es un paraíso donde se cruza el Río Negro y el Río Uruguay. Si vas te van a decir que ahí nació la patria. Es un lugar con mucha historia, la iglesia es de 1750 y es un sitio increíble. Además de la historia, si te gusta la pesca podés elegir dónde tirar la caña, y como es parte del circuito del Río de los Pájaros pintados, hay aves de todos los colores. Esa mezcla de naturaleza e historia me encanta cuando tengo que hacer turismo. Y cerquita tenés la ciudad de Mercedes que tiene una de las ramblas más lindas del Uruguay", dice Villanueva.