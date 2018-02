Tres recomendaciones en streaming para el fin de semana

Película Un reencuentro ácido y sentimental

Woody Harrelson, quien actualmente se encuentra nominado al Oscar a Mejor actor secundario por su labor en 3 anuncios por un crimen, interpreta a Wilson, un hombre solitario y demasiado honesto para su propio bien que se reencuentra con su exesposa (Laura Dern). Juntos descubren a una hija adolescente (Isabella Amara) que habían dado en adopción y deciden rearmar su familia. En la película de Craig Johnson hay escenas de un humor bastante ácido pero también de muchos sentimientos, lo que se corresponde con la pluma del Daniel Clowes, el escritor de la historieta de la que se desprende la película. Woody Harrelson, además, demuestra que es un actor de primer nivel. Pablo Staricco.

Tráiler de Wilson

Ficha "Wilson" Director: Craig Johnson

Con: Woody Harrelson, Laura Dern, Isabella Amara y Judy Greer.

Dónde: Disponible en NS Now

Serie Otra dosis de romance realista que se sigue estirando

Dylan e Evie finalmente se sinceran sobre sus sentimientos, y uno podría esperar que con semejante noticia, todo en la tercera temporada de Lovesick sea más rosa que la segunda, que obligó a pasar varios tragos amargos. Pero no. Si bien hay momentos de comedia muy bien logrados (cuando Angus quiere robar el bonsai que no es tan bonsai de la casa de su ex, por ejemplo), en esta temporada la serie británica hace agua durante un buen rato, alargando lo a esta altura inalargable, si se me permite la expresión. Pero si bien hay un par de capítulos que están de sobra, Lovesick se las ingenia para seguir endulzándonos con una dosis de romance realista, que causa ternura pero también miedo. Belén Fourment



Tráiler de Lovesick

FICHA "Lovesick" Temporada: 3 (2018)

Con: Johnny Flynn, Antonia Thomas, Daniel Ings.

Dónde: Netflix

Clásico Coppola, siempre Coppola

Sí, El Padrino seguirá siendo una obra maestra del cine por años y años pero, a medida que pasa el tiempo, la película que Francis Ford Coppola dirigió después del primer capítulo en la historia de la familia Corleone va ganando un lugar clave dentro de mi afición al cine. Se trata de La conversación, estrenada en 1974 en Estados Unidos y recién exhibida en 1975 en Uruguay, donde tuvo un lanzamiento en el Cine Central. En ella Gene Hackman es Harry Caul, un experto en vigilancia que es contratado por un hombre de negocios poderoso para que espíe a su esposa. Eso es todo lo que alguien que no haya visto La conversación necesita saber sobre la premisa de la película, cuya escena inicial establece parte del sentimiento de paranoia que reina en la historia. Con una banda sonora de jazz que se mezcla con el ruido de charlas, La conversación inicia con un lento zoom sobre una plaza poblada en la que el personaje de Hackman es inicialmente indistinguible en una multitud que incluye familias, animales y hasta un mimo. La conversación fue estrenada en la década del caso Watergate, y el miedo latente a la invasión de privacidad de la sociedad estadounidense se nota. Más allá del guion, la edición de Walter Murch -quien fue contratado para ser sonidista y terminó en la isla de edición- y el diseño de sonido son complementos brillante en una obra que además cuenta con las actuaciones de Cindy Williams, Harrison Ford y John Cazale. Si bien La conversación no contó con el mismo fanatismo mundial que alcanzó El Padrino, la película demuestra que ante la duda a la hora de volver a ver un clásico, Coppola siempre es una buena opción. Pablo Staricco



Tráiler de La conversación