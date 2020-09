Terminaron las audiciones en "Got Talent" con mucha danza y variadas acrobacias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el teatro politeama de Canelones iniciaron las últimas etapas de las audiciones de Got Talent que también pasaron por la ciudad de Durazno.

Como en todas las ediciones, Natalia Oreiro se encargó de acompañar a los participantes que fueron llegando al escenario, mientras Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti se encargan de juzgar las presentaciones de este concurso de talentos.

Como en todas las ediciones, algunos participantes lograron pasar a la siguiente ronda, mientras que para el resto se terminaron los sueños, al menos por esta temporada del programa.

Una vez finalizada la jornada se conoció que eran la la última jornada de las audiciones, así el próximo lunes comienza "el corte del jurado", nombre de la etapa previa a la semifinal, donde los más de 90 participantes que lograron tres votos positivos, tendrán que volver a enfrentarse al jurado.

Para quienes no lograron pasar de ronda, se abrieron las inscripciones para la segunda temporada de Got Talent.

Los participantes que pasaron de ronda

Jorge y Fausto son amigos, se conocieron hace un tiempo y comenzaron a guitarrear. Una presentación que recordó a Alfredo Zitarrosa los hizo pasar a la siguente ronda con con cuatro votos positivos.

Bande es una banda de música corporal. “Es hacer música con el cuerpo”, dijeron los integrantes de la banda antes de salir a escena. Una gran coordinación y una canción funkie fueron los ingredientes de este conjunto en el escenario. “Es muy bueno lo que hacen, es un talento hacer música con el cuerpo”, dijo Claudia Fernández. “Me encantó esta forma de expresión”, dijo Agustín Casanova. Tres votos positivos y la banda pasa a la siguiente ronda.

José Luis es de Mercedes y baila estilo urbano, también robótico y popping. El baile lo trajo a Got Talent y demostró lo que puede hacer con imponentes movimientos. “Me gustó mucho” le dijo Riccetto quien señaló que no se le hizo monótono el espectáculo. “Tenés una capacidad maravillosa de bailar”, le dijo Petinatti. Al final José Luis se fue del escenario con cuatro votos positivos del jurado.

Mariza Regia llegó para ponerle un poco de glamour a la jornada de Got Talent que terminó cantando “Cándida” de Natalia Oreiro. “Me encantó, el arte de los drag Queens me encanta verlo en todos lados”, dijo Claudia Fernández. Con tres votos positivos, Mariza pasó a la siguiente ronda.

Las integrantes del conjunto Latinas Ball Room son campeonas sudamericanas de danza. Muy coordinadas bailaron tres canciones distintas. "Me gustó mucho la energía que tienen", dijo María Noel Riccetto. "Uno sabe lo que es estar arriba, pero ha cosas que como bailarina no puedo dejar pasar. Pero me encanta que sean todas mujeres y que hayan bailado lindo, es difícil", dijo Riccetto antes de darles el tercer sí al conjunto.

Jonathan llegó emocionado al escenario y una máscara que, dice, le permite hacer cosas que no puede hacerlas sin la máscara. Es un número que combina muchas cosas, sobre todo calistenia, una disciplina física a la que Jonathan le puso un estilo personal y artístico. "Fue impresionante", le dijo Riccetto. Los tres votos positivos del jurado lo hicieron pasar a la próxima etapa.

Las audiciones que no lograron pasar de ronda

Fanny Antúnez es policía y se animó a subir al escenario para cantar una canción de Rata Blanca, con sus clásicos agudos y chillidos. No consiguió ningún voto del jurado.

Jerónimo tiene 25 años, es supersticioso y llego a Got Talent para tocar el violín. “Fue sorpresivo tu beat box y me encantó”, dijo Agustín Casanova quien se animó a hacer un freestyle al ritmo de Jerónimo. “Soy admirador de beat box porque no me sale”, dijo Petinatti. Estuvo a punto de pasar a la siguiente ronda, aunque no logró los tres votos positivos.

Gabriel es de Atlántida, trabaja de administrativo pero le gusta bailar, “y que salga lo que salga”, dijo y contó que lo suyo es improvisado. “Me tengo que parar a aplaudirlo”, dijo María Noel Riccetto cuando Gabriel terminó su presentación. “Me divertí, sentí tu buena onda pero la vara está altísima”, agregó. No logró ningún voto positivo, pero divirtió al jurado y a Natalia Oreiro que hasta lo acompañó en el escenario.

Gabriel tiene 20 años y llegó a Got Talent para hacer acrobacias en tela. Petinatti elogió el esfuerzo de las acrobacias, aunque le dio un voto negativo, al igual que Riccetto.

Joaquín Díaz, o Spiderman, realizó imponentes trucos acrobáticos en el escenario. Tiene 16 años y desde hace tres años que hace Parkour. “Me pareció muy divertido y me parece que tenes mucha habilidad en el cuerpo”, dijo Casanova. No logró conseguir los votos necesarios para pasar de ronda, pero brindó un momento entretenido.

Cielo y Patria se llama el conjunto oriundo de Durazno que llegó para hacer un folklore fusión. “Han hecho un espectáculo que ha hecho temblar el Teatro Español”, dijo Petinatti, quien reconoció que hubo algunas desprolijidades. “Siendo sumamente crítica creo que el error fue poner muchas personas en el escenario”, dijo Riccetto. “Son una familia y la energía me llegó”, dijo Claudia Fernández. No consiguieron los tres votos positivos del jurado.

Álvaro López llegó con un talento distinto a lo que se ha visto antes: llegó para peinar. Los moños recogidos son su especialidad, dijo. En solo dos minutos logró peinar a dos modelos. "Me pareció una presentación pobre", dijo Claudia Fernández. No consiguió ningún voto positivo del jurado.



Joaquin es recién egresado de psicología, pero llegó a Got Talent para mostrar algo de danza relacionado con su carrera universitaria. "Me pasó que el mensaje fue divino pero la danza no alcanzó. Me pareció demasiado amateur", le dijo Riccetto quien le pidió que estudie y se forme. Consechó dos votos positivos, por lo que no pudo pasar a la siguiente etapa.