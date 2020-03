La televisión uruguaya se adapta a los tiempos del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre el 2 y el 18 de marzo, el rating hogares en Uruguay creció un 28 por ciento o, puesto de otra manera, hay 102.422 personas que miran televisión uruguaya, según un informe de Kantar Ibope Media. Además, el tiempo que la gente mira televisión pasó de cuatro horas y cinco minutos a cuatro horas y cuarenta y dos minutos, o sea un crecimiento del 15 por ciento.

El coronavirus y sus consecuencias sociales (distanciamiento y aislamiento) hizo que la gente se quede en su casa, y parece estar consumiendo televisión uruguaya. Eso, y la coyuntura informativa han obligado a los canales a cambiar algunos de sus planes. Un mayor énfasis en la noticia, quedó demostrado en la duración de los noticieros del horario central que en algunos casos comienzan a las 18.30 (Telemundo y Subrayado) y todos finalizan pasadas las 21.30.

El equipo de Telemundo tuvo que tomar distancia sanitaria. Foto: Archivo

Además, la llegada del coronavirus alteró la programación anual que ya tenían los canales privados para los próximos meses. Hubo que salir de apuro a cambiar sus planes de estreno (como sucedió también en otras industrias culturales), suspender producciones y, justamente, darle un mayor tiempo a las noticias, en cuestión de días.

Y, además, a un reestructuramiento general. Según fuentes de los canales privados, una caída en la pauta publicitaria sería uno de los mayores motivos de la reducción de personal que están teniendo los canales de televisión. Según una carta difundida por la Asociación de la prensa del Uruguay, 127 los empleados de canales de televisión fueron enviados a seguro de paro.

Séptimo día hizo una pausa sanitaria y no estará al aire en las próximas semanas. Foto: Archivo

Pausa sanitaria

El COVID-19 ha dejado algunas producciónes fuera del aire. En La Tele,e El periodístico Séptimo día tuvo su última edición el pasado domingo (en su lugar, desde hoy, se reestrena El Origen: Humor rioplantense), y el viernes terminó Tarde o Temprano, el magazine informativo de las tardes y que fue remplazado por repeticiones de Un pique para Rafa, un programa de viajes con Rafa Villanueva que se emitió en 2017.

Además, La Tele tuvo que suspender el estreno de dos programas de entretenimientos (de los que no se aportaron detalles) que ya tenían luz verde, y el Polideportivo que regresará a la televisión cuando se retomen los deportes.

Camila Cibils, Cecilia Olivera, Paula Echeverría y Felipe Havranek se despidieron de "Tarde o temprano" por las próximas semanas. Foto: Matías Sayavedra

Entre los movimientos de programación también salieron del aire las dos ediciones de Trato hecho, que tenía episodios grabados pero volverá más adelante. En su lugar se estrena mañana Quedate en casa que conducirán Manuela da Silveira y Pablo Fabregat, en el que personalidades uruguayas mostrarán y hablarán acerca de cómo se entretienen estando en casa todo el día.

En Canal 10, Punto Penal se discontinua durante la ausencia del deporte, y producciones como Got Talent Uruguay que filmó las audiciones y tiene demoradas las grabaciones en vivo por la distancia social y el aislamiento; lo mismo sucede con Masterchef Celebrity que tenía fecha de inicio para las grabaciones, las que tuvieron que suspenderse también. Ahora el canal no sabe si aquellas celebridades que habían confirmado su participación podrán hacerlo en otro momento.

Natalia Oreiro, la conductora de Got Talent Uruguay en el Parque Rodó. Foto: Juan Manuel Ramos

Escape perfecto famosos, El juego del año y Pasapalabra que tienen filmados varios episodios que, confían, los mantendrán aire por lo que dure la cuarentena. Como en varios de los programas hay una tribuna con público, se decidió colocar una placa al inicio del programa para anunciar que se grabaron antes de las medidas de prevención establecidas.

Pese al coronavirus, Canal 4 renovó su mañana con Buen día y estrenará pronto La semana en vivo, un resumen de las noticias de la semana, que irá en las tardes del sábado y tendrá a Christian Font y Anahí Lange en la conducción.

Comenzó la nueva mañana de Canal 4 con "Buen Día". Foto: Francisco Flores

Además, Font junto a figuras de Canal 4 como Luis Alberto Carballo, Sergio Gorzy, Valeria Tanco y Eduardo Gianarelli, estarán al frente de Desde Casa, programa que por el momento se encuentra en desarrollo y tiene una consigna similar al programa de La Tele.

TNU también ha tenido cambios en su programación. El magazine matinal Cambiando el aire acorta su horario y también se decidió la suspensión de sus programas del horario central: 33/56 Coordenadas para pensar Uruguay, 7 mil millones y EPA - Esto pasa acá. Esos espacios son ocupados por la premiada miniserie Genius, y también por un ciclo de cine uruguayo que se emite los martes a las 21.00 y que esta semana se inaugura con la elogiada En el pozo.



Conducción a distancia

Pese al retraso de estrenos anunciados, los canales apuestan a mantener su programación con algunos cambios. Por ejemplo Polémica en el bar, Arriba gente, La mañana y La tarde en casa de Canal 10 tiene a varios de sus conductores transmitiendo desde sus hogares; lo mismo sucede en Canal 4 y el programa Algo contigo que ha reducido el número de panelistas en el piso; y las dos mañanas de Desayunos informales de La Tele también ha reducido el número de personas en el estudio y realizando entrevistas a distancia.

Y previendo una posible cuarentena obligatoria, los canales ya trabajan en el uso de distintas aplicaciones para hacer conferencias entre varios integrantes ante la eventualidad de tener que trabajar de ese modo en los próximos días.

La televisión siempre ha sido dinámica, y en tiempos de una pandemia que ha hecho que canales en Estados Unidos retrasen la grabación de más de 40 series, los canales uruguayos han tenido que probar nuevas recetas. Han tenido que pausar esperadas producciones y alterar su programación para ofrecer lo que hoy el público necesita: más información, pero también acompañar y entretener a ese público que cada día se suma más para ver televisión uruguaya.

Dos programas esperados que se retrasan

Este año los canales de televisión tenían claro que Canal 10 iba a tener los dos grandes tanques del año y por lo tanto los demás ya habían iniciado proyectos para lograr competir en los márgenes del prime time, esa zona que se prevía iban a dominar Got Talent Uruguay y Masterchef: Celebrity.

Si bien Got Talent Uruguay ya presentó a sus jurados y realizó a inicios de marzo las primeras audiciones en el teatro El Galpón, no tiene fecha de estreno ya que si bien hay una instancia donde el programa es grabado, hay galas en vivo que no pueden realizarse con estas condiciones sanitarias. El País pudo saber que descarta que el concurso de talentos llegue a estrenarse en la fecha que manejaba Canal 10 hasta hace pocos días.

Una situación similar tiene la nueva versión de Masterchef, ahora compuesta por celebridades. Ya había varias figuras confirmadas pero se cancelaron todas las grabaciones. Ahora el canal no sabe si podrá contar con las celebridades que habían asegurado su participación si se retrasa más el inicio de las grabaciones y el calendario empieza a complicarse con sus agendas. Como se trata de una producción en la que participan más de 50 personas detrás de cámaras, sumadas al jurado y los participantes, se hace imposible poder hacer las grabaciones en las condiciones actuales.

Son programas que, además, una vez que empiezan no pueden frenarse.