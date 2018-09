Tarde pero con muchas sorpresas

Se hizo esperar el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión este año. El nuevo ciclo de Showmatch se inicia esta noche a las 22.30 por la pantalla de Canal 13 en Argentina, y en Uruguay lo verán, únicamente, los abonados de Cablevisión.

Lo que el conductor prometió -regresar en abril- se fue dilatando y dilatando. Primero por lo conflictos internos y conocidos de la productora Ideas del Sur, después debido al Mundial de Rusia y como quien no quiere la cosa estamos en setiembre.

Para salir del problema de su anterior productora, Ideas del Sur, Tinelli decidió crear una nueva compañía, LaFlia Contenidos que abrió en febrero tras cerrar un acuerdo con Canal 13 y su desvinculación de Ideas del Sur, donde compartía sociedad con Cristóbal López. La nueva empresa, además de Showmatch, se encargará de los programas derivados y alguna ficción.

Es un año extraño para Tinelli y su programa. Empieza en setiembre cuando en antes ya eran etapas decisivas, tendrá un nuevo sistema de votación (se agrega el puntaje -1) y se bajaron dos jurados que sumaban a la polémica, Pampita y Moria Casán. Ahora reemplazados por Florencia Peña y Laurita Fernández. Esta última ya fue noticia: Marcelo Polino, que vuelve a ser el jurado más implacable, la calificó de bailarina con poca experiencia.

Sumando a los cambios que se vienen al programa, Tinelli dijo a la revista Gente (y Pablo Codevilla, gerente de programación de Canal 13 lo confirmó), podría hacer una pausa en diciembre y regresar en 2019. Habrá que esperar si esto termina sucediendo o si, de otro modo, se elimina participantes en serie, la otra posibilidad que barajan la productora y el canal.

Jurado

De Brito, Fernández, Peña y Polino

No había terminado el ciclo del año pasado, que la prensa, y seguramente la productora también, sabía que Pampita no regresaría como jurada del Bailando por un sueño. Es que la morocha no quería brillar por cuenta propia y lo hizo, por poco tiempo en el programa Pampita Online.



Así comenzó la búsqueda por encontrar el reemplazo para la jurado, también para Moria Casán que se fue para conducir el ciclo Incorrectas en un canal de la competencia. Rápidamente surgió el nombre de Laurita Ferández, dos veces campeona y con mucho para opinar sobre los participantes. También el de Florecia Peña (casualmente el hijo de Tinelli es pareja de la hija de Peña), una actriz que ha demostrado no tenerle miedo a los retos. Sin dudas el Bailando será una prueba de fuego para Peña. Quienes están como atornillados a su silla como jurado son los chimenteros: Angel de Brito y Marcelo Polino. Este último ya le dio la bienvenida a Fernández, como sabe: le dijo que el puesto le quedaba grande. También fue quien anunció que este año, el programa tendrá como puntaje más bajo el -1 que Tinelli dijo desconocer.