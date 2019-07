Susana Giménez: cinco momentos del primer programa del año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Susana Giménez volvió a la televisión. La gran diva presentó una nueva temporada de su famoso ciclo, en el que combinó segmentos nuevos con otros ya conocidos. De esa forma, la temporada 2019 de Susana se presenta como una mixtura de fórmulas ya aprobadas por el público, sumadas a nuevas ideas que buscarán hacerse un lugar en el show.



Paso a paso, así fue el comienzo de temporada de Susana Giménez, que se transmitió por el Canal 4 desde las 22.00.



humor El sketch inicial



Junto con el clip inaugural de ShowMatch, el otro gran show de apertura es indudablemente el de Susana Giménez. Y decidida a estar a la altura de las circunstancias, la producción del programa preparó un sketch por el que pasaron muchísimos famosos para acompañar a la diva. La premisa de la breve historia mostraba a Susana como una firme candidata para la presidencia de Argentina. Enfundada en un elegante traje, Giménez recibe a Ricardo Montaner y luego a Paula Chaves , quien le informa que en Twitter su imagen positiva es altísima. A continuación Jorgelina Aruzzi , que interpretó a una torpe secretaria, le cuenta algunas novedades sobre su vida política, y le avisa que, a falta de Miguelito Romano, una peluquera (Lizy Tagliani) se encargará de su look.



Decidida a dar una conferencia de prensa, Susana camina acompañada de su particular guardaespaldas, interpretado por Juan Minujín . Él la lleva hasta una sala en la que se encuentran numerosos periodistas como Luis Novaresio y Roberto Funes, como así también figuras del arte como Marta Minujín. Atenta a todas las preguntas sobre sus candidatura, contó que la fórmula iba a ser con su hermano, y que por eso sería Giménez y Giménez. También explicó luego de una pregunta de Vicky Xipolitakis , que para ministro de economía iba a tener a una mujer porque "cada vez que un hombre me manejó la economía, me salió todo mal", y dicho eso dio pie a una versión en la que interpretó el tango "Cambalache".



reencuentro El monólogo inaugural



Muy contenta y ante un público que la aplaudía efusivamente, Susana Giménez entró en el gigantesco estudio y allí brindó unas primeras palabras. "Tengo que hacer un año sí, y un año no, ¡para que me extrañen!" fue lo primero que exclamó, y después contó lo mucho que añora el mundo de la televisión cuando se ausenta de manera prolongada. Según explicó, el cariño de la gente es muy importante: "Cuando uno viaja mucho, y vas a países lejanísimos en los que no te conoce nadie, yo me siento una hormiga. Yo me acostumbré a saludar a todo el mundo y me encanta y agradezco el amor durante tanto tiempo", y confesó que ante este nuevo debut, aún estaba "un poco afónica por los nervios".



Luego de agradecerle a todos los famosos que participaron del sketch, y después de contar que nunca se postularía para la presidencia, se dio el gusto de parafrasear a la "Chiqui" Legrand antes de dar paso a los auspiciantes ("porque sin esto, no hay televisión"), y anunció que este año también sortearán un millón de pesos, un premio que es ya un clásico del programa. Y sin más preámbulo, dio paso a uno de los segmentos más importantes de la temporada 2019.



el certamen Pequeños Gigantes



Los concursos siempre tuvieron un espacio privilegiado en el ciclo de Susana. Desde certámenes de preguntas y respuestas hasta muestras de habilidad, fueron muchas las competencias que se centraban en anónimos participantes que mostraban un extraordinario talento. Y así como canal eltrece tiene su versión infantil de "Genios de la Argentina", el programa de Susana apostó por un formato de Televisa llamado "Pequeños gigantes".



En el certamen, niños y niñas se presentan para mostrar su habilidad en todo tipo de disciplinas y formas artísticas, que como se vio en el primer programa, pueden ir de canto al baile, pasando por las artes marciales, la danza clásica, los números de comedia y las artes circenses. Si bien ese formato no es especialmente novedoso, el acierto estuvo en los integrantes del jurado que evaluaron el talento de los pequeños.



La mesa de especialistas se compuso de tres figuras: Tini Stoessel, Santiago del Moro y Pablo Lescano. Susana recibió primero a la cantante, quien reconoció estar pasando "un momento personal muy lindo". Lescano, que llegó acompañado de su hija Marita, agradeció el haber sido convocado y reconoció que "Pequeños gigantes" era "un desafío". Por último, del Moro elogió la figura de la diva, habló de su exitoso presente al frente de Quién quiere ser millonario, y reconoció que "llegar a Telefe era todo un sueño".

la entrevista Un cálido diálogo con Luisana Lopilato



Sin lugar a dudas una invitada recurrente en el ciclo es Luisana Lopilato. La actriz es casi una cábala para el show, y como se podía sospechar, fue la gran entrevistada del programa debut. Junto a Susana en el living del estudio, ambas dialogaron y la actriz reveló que pronto comenzará a filmar una película producida por Netflix, que será una precuela de Perdida. También habló sobre su vida familiar junto a Michael Bublé y sus hijos, y el lugar especial que ocupa Vida, su hija más pequeña. La sorpresa llegó cuando Susana recibió en el estudio a toda la familia de Luisana.



Una vez finalizada la entrevista, la conductora presentó un musical de Tini Stoessel, y de esa manera cerró las puertas la primera entrega del ciclo 2019 del histórico show de Susana Giménez.



éxito de rating Un clásico de la televisión



Como los almuerzos de Mirtha Legrand o el ShowMatch de Marcelo Tinelli, el de Susana Giménez es un clásico absoluto de la televisión argentina. A lo largo de las décadas, el programa mutó su estilo en varias oportunidades, siempre apoyándose en el gigantesco carisma de su conductora. Desde siempre, ella supo adherirse a las modas, y crear tendencia sin perder jamás su frescura. Desde entrevistas a figuras de prestigio internacional, pasando por una época marcada por espectáculos bizarros o torneos como "El imbatible", Susana siempre convocó al público masivo. Pero eso no significa que no hubo intentos por agregarle nuevos sabores en la fórmula, y en ese sentido, "Pequeños gigantes" fue la gran estrella de la noche. Claro que más allá de los talentos de los niños que participaron, ese segmento le dio al show un ingrediente distinto, en el que se lució especialmente Pablo Lescano.



Con una presencia muy fuerte en Twitter, imponiéndose con cinco hashtags distintos vinculados al ciclo, el show de Susana Giménez logró picos de rating de 18.8 en Argentina y se convirtió en líder absoluto del prime time dominical. De esta manera, queda claro que el programa de la diva, a pesar de sus ausencias, aún es una de las propuestas más exitosas de la televisión argentina.