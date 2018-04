Cómo será la vuelta de Mirtha Legrand tras su peor semana

Después de la polémica mesa de Mirtha Legrand el último sábado, en la que la mediática Natacha Jaitt involucró a personalidades de la política, el deporte y el espectáculo en el escándalo de pedofilia en el deporte que se reveló luego de la denuncia de jugadores de las inferiores de Independiente y que conmocionó a la opinión pública, tanto la diva como su producción recibieron duras críticas.



Si bien luego de esa mesa Mirtha Legrand hizo su almuerzo al día siguiente, el domingo de Pascuas, las acusaciones de Jaitt c ausaron indignación entre muchos representantes de los medios y Nacho Viale , cabeza de la producción del programa, tuvo que disculparse por dar el espacio para realizar denuncias de semejante gravedad sin pruebas en el programa más visto del fin de semana.



Se dice que esa noche de sábado, Mirtha estuvo desvelada viendo todos los sitios web con las repercusiones, tuits y mensajes de WhatsApp de gente cercana a ella.

El regreso

Tras el programa del domingo, la diva bajó el perfil, no asistió a ningún evento social, como el lanzamiento del nuevo ciclo "Italia XXI" del Teatro Coliseo en la Embajada de Italia (a pocas cuadras de su casa) para no tener que enfrentar a los periodistas y las preguntas de la gente. Tampoco asistió al reestreno de Sugar con Laurita Fernández ni de Sunset Boulevard, musical protagonizado por Valeria Lynch y tampoco contestó los mensajes de los periodistas que le escribieron en privado, a quienes suele contestar generalmente sin problemas.



Angustiada por lo sucedido volvió a reunirse con su producción para programar las mesas de este fin de semana, previa reunión de Nacho Viale con Adrián Suar y Pablo Codevilla, directores de programación de Eltrece. Mientras algunos dicen que Viale salió con mala cara de la reunión con los directivos del canal, otros aseguran que se habló de la polémica mesa pero el objetivo del encuentro era fijar un nuevo horario del programa que conduce su hermana, Juana Viale, Me Gusta Tu Canción, que seguirá firme los domingos pero a las 20.30.



En tanto, la producción decidió que Mirtha haga su descargo en el comienzo del programa del sábado: "No tendrá nada preparado, será lo mas natural y espontáneo, como es ella", aseguró alguien cercano a la diva. Además, se dará lugar al descargo de los acusados por Jaitt que quieran hacerlo, aunque no en la mesa sino por teléfono.



Por el momento, la mesa del sábado contará en principio con la diputada Elisa Carrió, la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic y la periodista Silvia Mercado. Mientras que el domingo los comensales serán la actriz y cantante Tini Stoessel, Marina Borensztein (está presentado el libro Paz. Amor y Jugo Verde, el humorista Roberto Moldavsky, Agustín Sullivan, el actor que protagonizó la primera etapa de Sandro de América, el doctor Daniel López Rosetti, es especialista en Clínica Médica y Cardiólogo Universitario y el periodista Mariano Otálora.