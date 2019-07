¿Cómo será el regreso de Susana Giménez a la televisión?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer adelanto del regreso de Susana Giménez a la televisión juega con la idea del año electoral argentino: muestra el despacho del presidente acompañado de la leyenda “Vuelve. Susana 2019. 44 millones de argentinas y argentinos la esperan”. Pero además de los argentinos, del otro lado del Río de la Plata hay varios uruguayos que también están esperando el regreso de la diva de la televisión argentina. y esta noche, a partir de las 22.00, lo podrán en ver en vivo a través de Canal 4.



Para el comienzo de la temporada número 32 de su programa, la popular conductora argentina presentará un sketch que continuará con la idea del año electoral, que ya se vio en ese primer adelanto. Así, Giménez contará con varios invitados, entre ellos, Ricardo Montaner, Jorgelina Aruzzi, Robertito Funes Ugarte, Soledad Pastorutti, Luis Novaresio, su hermano Patricio Giménez, Paula Chaves, Lizy Tagliani, Victoria Xipolitakis, Juan Minujín y Marta Minujín. La historia transcurrirá en una escenografía ambientada en la Casa Rosada.



En este nuevo regreso también se incluirá un nuevo musical, con la ayuda de Flavio Mendoza. El coreógrafo, que este año reemplazará a Marcelo Iripino -el clásico colaborador de Giménez- creó un cuadro de baile con el tango “Cambalache”, compuesto por Enrique Santos Discépolo.



La principal novedad de este año será la inclusión del certamen Pequeños gigantes. Con un jurado conformado por la cantante Tini Stoessel y Pablo Lescano (líder de Damas Gratis), este formato internacional incluirá una competencia de talentos entre equipos, cada uno integrado por cuatro niños de entre cinco y 12 años, de los cuales el menor será el capitán, dos más formarán la pareja de baile y el miembro restante tendrá el rol de cantante. El público, con su voto, irá seleccionando a los grupos finalistas, guiados también por las devoluciones del jurado.



La primera invitada del show será Luisana Lopilato junto a sus tres hijos Noah, Elías y Vida. Esta será la primera entrevista de la actriz a un medio argentino en dos años -la última entrevista que ofreció fue con Susana, pero en esa ocasión desde su casa en Canadá- y será la oportunidad de presentar a Vida, su hija más pequeña.



Esta competencia de talentos infantiles es un éxito en México y desde hace varios meses, la producción del programa de Giménez está realizando convocatorias en diversas ciudades argentinas para encontrar a los chicos con talentos especiales.



Por otra parte, el humorista Roberto Moldavsky ocupará un lugar importante en el programa, ya que tendrá un segmento donde se reunirán el humor con la actualidad.



Si bien, como se dijo antes, este es un año electoral en Argentina, en una entrevista con la revista Caras, Giménez adelantó que las entrevistas a políticos no formarán parte de su programa. “Creo que en la televisión hay muchos programas políticos y no me interesa ser uno más”, adelantó. “No me interesa y además, no domino la política. Quiero que la gente vea mi programa para divertirse y dejar de pensar en sus problemas cotidianos”, explicó.



Al igual que todos los años, el programa sí incluirá las clásicas llamadas telefónicas, los premios, la orquesta en vivo y los Susanos, sus icónicos secretarios, que acompañarán a la diva cada noche.



El productor general del programa, Federico Levrino , ya adelantó que el plan original es finalizar la temporada 2019 el domingo 15 de diciembre. Así que, hasta esa fecha, se podrá disfrutar cada semana del programa de la más diva, la más divertida y la más carismática de las conductoras argentinas.