"Séptimo día", periodismo para las elecciones

Cuando se mira la programación de Teledoce, aparecen un montón de programas sobre actualidad. Además de las distintas edición de Telemundo, se abordan temas en Desayunos Informales primera mañana, Esta boca es mía y Tarde o temprano. Cada uno de ellos, a su manera, plantea los temas del acontecer nacional, generando debates y cruce de opiniones.

Mañana, a las 22.30, Teledoce estrena un nuevo periodístico: Séptimo día que contará con Nelson Fernández en la conducción, acompañado por un grupo de periodistas de conocida trayectoria.

Este domingo a las 22:30 vamos a entrevistar al próximo presidente uruguayo. #PresidenteEn7d @teledoce pic.twitter.com/BsC1VDAM9y — Séptimo Día (@septimodia12) July 31, 2019

La primera dificultad que atravesó el equipo creativo y de producción fue encontrar un formato de alta calidad acorde a estos tiempo y que además honre a los periodísticos históricos del canal como Agenda confidencial o Código país los fueron, en su tiempo, la referencia periodística en la televisión uruguaya.

“Es complicado pensar un programa así en este tiempo, cuando la gente tiene otra atención frente a la pantalla”, dice Fernández, quien tiene una vasta experiencia al frente de periodísticos en la señal de Nuevo Siglo, donde llegó a tener 12 programas al aire. “Fue terrible experiencia y te da un entrenamiento increíble”, recuerda.

Así, la intención para Séptimo día es “lograr que sea de alta calidad y una buena compañía. Además, pretendemos sorprender el domingo para que el lunes, quien no lo vio, lamente habérselo perdido”, agrega.

La idea de todo el equipo es hacer el periodismo de siempre, “riguroso, con análisis y mucha información pero que te sorprenda y te mantenga frente a la pantalla”, dice Fernández.

Panelistas no, periodístas

“No es un programa de panelistas, hay periodistas. No hay panel, hay equipo periodístico. Porque acá no vamos a tener un equilibrio de opiniones, habrá un invitado y el equipo va a aclarar la información”, dice Fernández.

Este domingo a las 22:30 entrevistaremos en @teledoce al próximo presidente uruguayo. #PuroPeriodismo con un gran equipo de profesionales. pic.twitter.com/wRFFnr5wuj — Séptimo Día (@septimodia12) August 1, 2019

Al tratarse de un año electoral, donde la gente tiene que tomar decisiones, “le vamos a dar toda la información posible para que entienda cómo está el país y qué proponen los candidatos”, dice.

Y si bien el canal tiene programas sobre debate interno, “esto es otra cosa”, agrega. “Respetamos otros tipos de programas, pero acá va a haber una selección de periodistas para informar, no opinar”, dice y lo remarca varias veces: no habrá panelistas, sí periodistas. “Vamos a decir lo que está pasando para que la gente no se quede con el titular. Vamos a hacer entendible lo difícil”, eso se intentará lograr hablando con un lenguaje sencillo, y “nos vamos a atar la boca antes de decir ‘dicen qué’ o ‘me parece que’. Tenemos que informar explicándole a la gente para que los espectadores entiendan y la pasen bien. Ese es el desafío nuestro”, remarca Fernández.

Caras nuevas

Cuatro de los seis miembros del equipo de Séptimo día tienen trayectoria como conductores o panelistas invitados en la televisión, y este periodístico pone delante de la pantalla a dos periodistas con vasta experiencia en radio y detrás de cámaras como Raúl Ponce del León (periodista de Radio Sarandí) y Valeria Superchi (productora de Desayunos informales primera mañana). A Ponce de León, quien se especializa en temas agropecuarios, lo que le atrajo del proyecto fue “la cantidad de profesionales con los que iba a trabajar, porque nuclea distintas generaciones y visiones”, y por ser su primera experiencia en televisión, “soy receptivo porque los demás tienen horas de vuelo encima”.

Para Superchi es un desafío salir de su zona de confort, “y está bueno mover la energía”, dice esta periodista que va a “pivotear por todos lados” en el programa.

El equipo

Leonardo Haberkorn, Marcela Dobal y Juan Hounie completan el equipo periodístico de Séptimo día.

Debido a su rol como editora de El Empresario, Marcela Dobal tiene un mayor contacto con el mundo empresarial. Por eso, “más allá de los reclamos de las cámaras empresariales, que resuenan con bastante frecuencia en los medios, los dueños de empresas en Uruguay (sean grandes o chicas) toman decisiones día a día y cultivan un bajo perfil. Vamos a buscar su visión sobre estos temas, en momentos en que las decisiones de inversión son vitales para generar empleo. De hecho, ese ya es el ‘desvelo’ del actual gobierno”, dice.

"...vamos que venimos" pic.twitter.com/nxGWMYXsB8 — Raúl Ponce de León (@rpdel) July 31, 2019

En la primera mañana de Desayunos Informales, Hounie es conocido por ser el periodista incisivo. Y ese estilo va a estar presente en el programa porque “ayuda a darle un contexto a lo que dice el entrevistado, y a veces eso hace confrontarlo”.

Si bien el programa tendrá distintos segmentos (que ni producción ni el equipo quisieron adelantar), también habrá espacio para la entrevista a uno o más invitados cada semana. Y Fernández dice: “queremos que esa entrevista tenga cosas que solo acá se dicen. Porque si un candidato quiere ser presente, tiene que superar una entrevista desafiante, que lo ponga sobre las cuerdas”, agrega.

Es allí donde se genera el gran desafío del programa, ya que “queremos ser buenos anfitriones y que los invitados pasen bien pero tampoco hacérsela fácil”.

La intención, dicen todos, es mostrar al candidato tal cual es, descubriendo junto a sus ideas, su forma de ser y, por qué no, también su personalidad y humor.