"Separadas", la ficción argentina de Polka, no regresará a la pantalla: conocé los motivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Según informó el diario argentino La Nación, la ficción argentina Separadas (producida por Polka), no retomará sus grabaciones ni volverá a emitirse. Los problemas económicos de la productora son el factor principal para la cancelación de la ficción protagonizada por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo.



"La crisis económica impacta directo en la productora, la cual se sostiene con la cantidad de horas de televisión, y al no poder volver a las grabaciones no puede seguir sosteniendo una ficción que no puede producir. Lamentablemente no se puede seguir", expresaron a La Nación desde la productora. En Uruguay, Separadas se podía ver por la señal de El Trece Internacional y a través del servicio de streaming de Cablevisión Flow.



Polka se comunicó ayer con cada uno de los actores y actrices que integran la tira para darles la noticia, ya que aún mantenían esperanzas de que después de la cuarentena por la pandemia de coronavirus se retomaran las grabaciones, que fueron suspendidas el 16 de marzo a causa de la cuarentena obilgatoria decretada por el gobierno argentino. Incluso desde eltrece se emitieron algunos spots sobre el "pronto regreso" de la historia, pero no finalmente no sucederá.



De esta manera, la ficción que había estrenado 35 capítulos, quedará inconclusa. Además de estrenarse en Argentina en eltrece y de verse en Uruguay a través del servicio de streaming de Cablevisión Flow, cada episodio era publicado en el canal de YouTube de Separadas.

El último episodio se estrenó el 19 de marzo y tuvo la participación especial como invitado de Adrián Suar, el gerente de Programación de El Trece y fundador de Polka, la productora de la ficción que narraba las historias de vida de siete mujeres con personalidades diferentes,



Hasta ahora, ninguna de las actrices habló sobre el tema en sus redes sociales.