A dos semanas del estreno, Mariana Olivera se bajó de "Acá te quiero ver"

Ayer, a través de sus redes sociales, Mariana Olivera sorprendió al compartir un video en el que confirmó que se fue de Acá te quiero ver. La actriz era parte del plantel de Acá te quiero ver, el nuevo programa vespertino que VTV estrenó hace apenas dos semanas, conducido por Catalina Ferrand y completado por Yanina Kesman y Nelson Burgos.

Olivera expresó que su decisión se debe a razones "estrictamente personales", y lamentó "que el desenlace haya sido abrupto, y sobre todo lamento no haber previsto antes que ese no era mi lugar". Además, dijo estar prendida "a la bandera de la autofidelidad, que parece que me había olvidado un poquito que importaba tanto".

👋🏿 Una publicación compartida de Mariana Olivera (@muralunita) el 16 Abr, 2018 a las 6:53 PDT

La salida de Olivera, que había comenzado en VTV con un espacio propio dentro de Día a día, donde Ferrand era coconductora junto a Fito Galli, se dio después de algunas opiniones encontradas surgidas al aire en torno a las acusaciones de acoso hechas a El Gucci.

En una primera instancia, Ferrand respaldó al cantante y Olivera, en un programa posterior, sembró la duda ante la versión de El Gucci. El viernes, en la última salida al aire de Olivera, El Gucci fue justamente el entrevistado central del programa.

Olivera no aclaró en su mensaje si esta situación tuvo algo que ver con lo que ocurrió en el programa.