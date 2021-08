Segunda semifinal de "Got talent Uruguay" cargada de emoción y una chicana a Petinatti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes se desarrolló la segunda semifinal de Got Talent Uruguay (Canal 10) y tras una noche de emociones, consiguieron su pasaje a la final el músico callejero Marcos Mora y la niña cantante oriunda de Melo, Wendy Silveira.

Ellos se suman así a Enzo Castro y Nahir Da Rosa, que sellaron su pasaporte a la instancia decisiva la semana pasada. El lunes próximo habrá una nueva semifinal en el concurso televisivo.

Todo comenzó con la bienvenida de Natalia Oreiro y el jurado en el escenario del auditorio Nelly Goitiño desde donde se desarrollan las actuaciones en vivo del certamen de Canal 10.

En el arranque, la conductora sorprendió al usar lenguaje inclusivo. "Compañeres", llamó Oreiro a los integrantes del jurado. "Natalie", replicó Orlando Petinatti

Danza y chicana de Oreiro a Petinatti



El grupo de danza Vermillion fue el primer número que se presentó en la pista del programa de Canal 10. Con un estilo de danza de música K-pop, el grupo deslumbró al jurado, con algún reparo de Petinatti que terminó con una chicana de Oreiro.

El licenciado felicitó el desempeño de los jóvenes bailarines. Pero acotó: "Es algo que saben hacer y no salen de su zona de confort. ¿Por qué no aprovecharon este momento para mostrar trucos aéreos? Capaz que yo estoy buscando algo que ustedes no son. Y el equivocado soy yo".

Entonces intervino la conductora. "Peti, una pregunta: ¿Hace cuántos años que hacés tu programa?" Entonces el jurado le respondió: "30 años", dijo en referencia a Malos pensamientos, que este año celebra las tres décadas. "¿Y estás en su zona de confort o crees que saliste?", consultó luego Oreiro, generando risas en el auditorio.

"Cuando termine el programa hablamos", replicó Petinatti.

Emoción y canto desde Melo



La niña cantante Wendy Silveira fue la segunda participante en subir al escenario de la Nelly Goitiño.

Agustìn Casanova elogió su performance ("sos muy tierna para cantar", le dijo), al igual que el resto de los componentes del jurado.

La niña agredeció a la gente de Melo, su ciudad natal.

Malabares hipnóticos



El artista circense Francisco Atchugarry fue el siguiente participante de la noche de Got Talent. El malabarista, que acudió con una compañera, apostó por un juego de luces y teatro negro.

"Con poco hacés un show increíble", le dijo Claudia Fernández.. Petinatti indicó que a su juicio había mostrado superación pero se "quedó con gusto a poco".

Canto y emoción

Valentina Veiga fue la siguiente participante. quien interpretó Have You Ever Seen The Rain? de Creedence.

"No sé si fue tu mejor noche. ¿Por qué estabas tan nerviosa?", le preguntò Petinatti, aunque la participante negò los nervios.

El resto del jurado tuvo palabras de aprobación hacia la actuación de la joven cantante. El toque de emoción final lo dio un mensaje desde la Fundación Pérez Scremini. Veiga superó el cáncer y se atendió en esa institución.

Candombe con creatividad



El grupo Kandombe, de la emblemática familia Silva, compuso en clave de tambor, efectos y luces un homenaje a la gesta de Maracaná.



"Lograron que todo el mundo entienda lo que está pasando. Contaron una historia con candombe", los elogió Agustín Casanova.



"Los voy a votar ya", dijo María Riccetto, tomando el celular.

Del canto en los ómnibus a la final



Luego fue el turno de Marcos Mora, quien había obtenido el botón dorado conjunto durante la primera ronda del certamen. El artista callejero interpretó una impactante versión de "Resistiré".

Subió la hija menor del cantante al escenario mientras el jurado elogiaba la capacidad vocal y también de transmitir sentimientos del participante.

"Tenés una voz conmovedora. Todo lo que vos cantás pasa por los oídos pero llega al corazón", le dijo Petinatti. "Sos la mejor presentación de esta noche y merecés estar en la final", añadió.

"Es un placer verte con tu familia y escucharte. Creo que cada presentación venís a entregar una parte tuya y con el corazón. Lo hacés con una potencia increíble. Sos un ganador", aseguró Claudia Fernández en la devolución.



"Fue una excelente elección del tema. Con tus experiencia de vida, le estás dando un mensaje a la gente. Me alegro que estés en el programa, no solo por tu voz, que es maravillosa, sino por tu mensaje", cerró Agustín Casanova.

Telas, acrobacia y seguridad



La séptima participante, oriunda de Paysandú, fue la acróbata en tela Aldana Costa, de 18 años. Hizo una presentación inspirada en El cadáver de la novia.

"Vi una fuerza divina. Es muy difícil lo que hacés y la fuerza que hay tener para hacerlo. Excelente presentación", dijo Claudia Fernández.

Show con aplausos de pie



La última actuación de la noche recayó sobre Gabriel Ibarra. El cantante interpretó New York, New York, de Frank Sinatra.

El púbico y el jurado lo aplaudieron de pie. "Show a show te has superado. Me encanta que vengas a mostrar lo que realmente amas. Me encantaría que mucha gente te votara", dijo María Riccetto.

"Pase lo que pase, dedicate a lo que amas", fue el concepto final de Agustín Casanova.

Coronación de los finalistas



Cerca de la medianoche, Natalia Oreiro anunció los resultados de la votación. Los cuatro más votados de la jornada semifinal fueron el grupo Vermillion, Wendy Silveira, Marcos Mora y el grupo Kandombe.

Más tarde, la conductora anunció que el candidato con más votado fue Marcos Mora, por lo que obtuvo su pase directo a la final.

En cuanto a la elección del jurado, Fernández votó por Kandome, al igual que María Riccetto mientras Petinatti se inclinó por Wendy Silveira. Agustín Casanova optó también por Wendy, lo que generó un desempate definido por la cantidad de preferencias del público.

Como había obtenido más votos, la niña cantante, pasó a la final Wendy Silveira, quien recibió la noticia visiblemente emocionada. "Me siento muy feliz", dijo. "Este regalo es para mi abuela y mi primo, que cumplen años", añadió.

"Muchísimas gracias. Sacaron de su bolsillo para que mi sueño se cumpa. A la gente, al Uruguay, muchas gracias", dijo Mora por su parte.