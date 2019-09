¿Quiénes son Sebastián y Natalia, los que van por el próximo título de "MasterChef"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Que MasterChef ya no esté tan presente en los medios como estaba antes, sobre todo en sus primeras ediciones, no quiere decir que la gente ya no lo mire. Cada lunes y cada jueves, las redes se vuelcan a comentar en tiempo real lo que va pasando en el programa, y según los números de la consultora Ibope, se ha mantenido como líder indiscutido en el rating en los dos días de emisión, con picos por encima de los 17 puntos de medición.

Ayer lunes se definió quiénes serán los dos finalistas que buscarán el título de maestro de la cocina el próximo jueves, y los premios materiales que entrega el, hasta ahora, programa estrella de Canal 10. Y los que se metieron en la definición son Sebastián Piñeyro y Natalia González, que dejaron por el camino a Amanda Costa y a Gonzalo Souto.

Los finalistas tienen en común que, entre los personajes que habitaron esta temporada, fueron los de perfil más bajo, los más tranquilos y, por ende, los menos picantes en cuanto al show que rodea al programa.

En cuanto a las diferencias, Sebastián (del equipo azul) es médico y si bien la cocina ha estado en su vida, se decidió por ella ya de grande. Tiene 40 años, tres hijos, vive en Canelones, y este MasterChef fue su revancha, ya que había intentado participar antes del programa: se había inscrito dos veces, y en ambas quedó afuera. Una de sus características principales es la meticulosidad que aplica en sus platos.

Natalia (del equipo rojo), en tanto, es el tipo de participante que ha estado en todas las instancias definitorias de MasterChef: tímida, que puede pasar desapercibida, pero que siempre llama la atención con las elaboraciones que le presenta al jurado. Tiene 21 años, es de Tala, Canelones, y se dedica a la agricultura, lo que le ha permitido tener contacto con el alimento durante todo el proceso que implica la cocina.

Como en las ediciones anteriores, el último capítulo de MasterChef será grabado, pero el bloque en el que se revelará el ganador será emitido en vivo, para mantener el secreto.