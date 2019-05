Rodrigo Romano se suma a Subrayado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rodrigo Romano suma un nuevo desafío profesional. El periodista se suma a Subrayado como responsable de la información deportivo en Subrayado primeras noticias, que va de 7:00 a 8:00 AM.

El relator ex Tenfield anunció la noticia en su cuenta de Twitter. "Les cuento que desde el próximo viernes 10 me sumo al equipo de @Subrayado en @canal10uruguay todos los lunes y viernes de 07 a 08 AM con los compañeros de "Subrayado Primeras Noticias". Será un honor y un privilegio aportar mi colaboración. Gracias por la confianza".



Romano se quedó sin su principal trabajo en enero luego de que circularan videos de su intimidad. El comunicador se sumó luego a Radio Carve y más tarde a Punto penal.



A fines de mes, además, volverá a los relatos televisivos para Canal 10 que transmitirá los partidos de Uruguay en el Mundial sub 20.

"Estoy esperando con ansías ese 24 de mayo cuando Uruguay juegue ante Noruega", declaró semanas atrás en Sábado Show.