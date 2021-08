Una revancha, unas cuantas sorpresas y seis eliminados: así fue "MasterChef: Celebrity 2"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Risas, platos bien variados y unas cuantas sorpresas definieron la segunda entrega de MasterChef: Celebrity 2 Uruguay. El programa de Canal 10 tiene otra vez a Sergio Puglia, Laurent Lainé y Ximena Torres de jurados y presentadores, y en esta segunda jornada eligieron a 10 famosos que superaron las segunda tanda de audiciones y se ganaron su lugar en la competencia.



Apenas pasadas las 21.30 y después de que Subrayado presentara un informe dedicado a la relación de la gastronomía y el cine —la lista incluyó los films La camarera, Mi panadería en Brooklyn y hasta Charlie y la fábrica de chocolate— la segunda entrega de Masterchef Celebrity 2 se puso en marcha. Los primeros cuatro famosos en entrar a las cocinas para audicionar fueron la periodista Sandra Rodríguez, el exbasquetbolista Marcelo Capalbo, el parodista Ledys "Panchito" Araújo y la drag queen Dulce Polly.



"Es un honor que participen de la nueva edición de Masterchef Celebrity", les dijo Puglia al darles la bienvenida a la última jornada de audiciones. Tras elegir sus mesas, los participantes se enfrentaron a su primer desafío: "Puede comerse sin que las manos se ensucien y sin tener que usar cubiertos", comentó Ximena Torres para darles una pista de lo que se venía. "Me estoy refiriendo a los cake pops".



"Son un desafío a la creatividad; como en el arte se puede hacer algo maravilloso o algo espantoso", agregó Puglia con una sonrisa. Y, tras la notoria sorpresa de los aspirantes a Masterchef —"tengo más nervios que en los fallos", admitió Araújo—, llegó el momento de la cocina. La propuesta era clara: se requerían seis cake pops de al menos dos variantes.

"No les daría el delantal a ninguno", dijo Lainé, mostrando su lado más estricto, tras degustar los postres. Por más de que el resultado no aparentaba ser muy apetecible, sí hubo un esfuerzo notorio. "Fue una prueba mucho más compleja de lo que parecía", comentó Torres. "Es verdad que, en gran parte, las técnicas fallaron, pero hay varias cosas a destacar". Finalmente, los jurados le dieron el delantal a Capalbo y Araújo.



Luego le llegó el turno a la actriz Florencia Infante, la cantante Agus Padilla, la árbitra Claudia Umpiérrez y la bailarina Vanina Escudero. "El ingrediente tiene que ver con ustedes, que toman siempre tomaron el camino difícil y viven nadando contra la corriente", presentó Puglia, luego de dar una introducción sobre cómo cada una tuvo que enfrentarse a un mundo masculino para hacerse un lugar en sus profesiones. "Estoy hablando del salmón".

Al igual que los anteriores participantes, la sorpresa se adueñó del ambiente. Era la primera vez que las cuatro participantes cocinaban un salmón. Sin embargo, sorprendieron con el resultado. "No puedo creer que haya hecho esto", admitió Infante, a las risas, tras ver su plato.

Pero el desafío iba mucho más allá del salmón porque Torres esperaba una guarnición "digna de Masterchef". Aunque las ensaladas no colmaron las expectativas del jurado, algunas de las participantes sí se llevaron un elogio: se destacó la salsa teriyaki de Padilla, el punto de cocción de Umpiérrez, la elección de ingredientes y la sazón del plato de Infante, y . Escudero recibió buenos comentarios por su ensalada (aunque le reprocharon el uso de sus aderezos) y la cocción del salmón.



Padilla recibió el delantal por decisión unánime. "No sé cómo pasó", admitió la cantante de "Se prendió". Luego de que Infante fuera elegida para pasar a la siguiente fase, Umpiérrez y Escudero quedaron a la espera del último pase. Tras unos segundos de suspenso, las dos recibieron el preciado delantal. "Pensé que venía la roja", comentó la árbitra sorprendida.

La tercera ronda de audiciones estuvo protagonizada por la cantante Mónica Navarro, el comunicador Jorge Lenoble, el músico Denis Ramos (de No Te va Gustar) y el periodista Lali Sonsol, quien volvió para tomarse revancha. El ingrediente secreto eran las arvejas, calabazas, brócolis y zanahorias. "Tienen que hacer un plato que tiene más de 20 mil años", dijo Puglia. "Tienen que hacer una sopa que nos maraville para que puedan entrar a Masterchef", agregó Torres.

A diferencia de las dos instancias anteriores, los cuatro aspirantes al delantal del reality show culinario se mostraron bastante confiados. Sin embargo, antes de que terminara la etapa de cocción, Navarro tuvo un grave percance: se le volcó la mayor parte de su sopa de brócoli. "¿Qué hago ahora?", se preguntó. "Bueno, me pondré a cantar". Pero, en los últimos minutos, logró remontar.

"Me tengo mucha fe, aunque quedó un poco salada", dijo Lali tras terminar su plato. Lo mismo sucedió con Lenoble, que estaba bastante confiado con la presentación de su sopa de arvejas. Sin embargo, falló con la consistencia de su ingrediente y los jurados no se lo dejaron pasar. No le dieron el delantal, así que no podrá cumplir con su promesa de donar su premio a un comedor Somos la Luz, del barrio Maracaná.

Tras la degustación, Sonsol logró llevarse su tan ansiado pase a la segunda fase —aunque la crítica sobre el exceso en su uso de la sal fue unánime—; Navarro no logró sorprender —"No es una sopa, es una lástima", comentó Puglia— y Ramos recibió el delantal tras ganarse al público con una muy buena sopa crema.

La cuarta y última tanda de audiciones estuvo a cargo de la Dj Paola Dalto, el rapero Kung Fu Ombijam, el periodista Julio Ríos y la boxeadora Cecilia "La Reina" Comunales. El desafío vino con un pequeño guiño a los participantes para adelantar el plato a realizar. Se trataba de fotos de César Banana Pueyrredón y Cesar Millán. "Tendrán que hacer una ensalada César, un plato que tiene casi 100 años. Espero que lo honren", comentó Puglia.

Apenas se enteró de la receta, Ríos recordó una hilarante anécdota. "Cuando viajé a Estados Unidos por primera vez trabajé en un restaurante donde hacían ensalada César. Pero cuando llegó la primera noche, dije: 'Esto no es para mí' y renuncié", dijo con una carcajada.

Lo que parecía una receta simple, terminó dificultándose. El primero fue el aderezo y el segundo —y más complicado— los croutons. "Esto demuestra que algo de apariencia tan simple como una ensalada, en realidad tiene su secreto", comentó Puglia tras probar los cuatro platos, que no aparentaron ser demasiado apetecibles. Y los jurados fueron bastante exigentes, aunque supieron encontrar algunas virtudes en las presentaciones.

Pero eso no alcanzó para Kung Fu Ombijam ni a Comunales, quienes no lograron pasar de fase. En el caso de Dalto y Ríos, que si bien no lograron colmar las expectativas del jurado, consiguieron sus delantales a base de "votos de confianza". "No sentía tanta adrenalina en mucho tiempo", admitió el periodista tras enterarse de la noticia.

Con ese desafío se completaron las audiciones de MasterChef: Celebrity Uruguay 2, que en resumen despidió a Dulce Polly, Sandra Rodríguez, Mónica Navarro, Jorge Lenoble, Kung Fu Ombijam y Cecilia Colmunares, y que se prepara para iniciar la competencia.