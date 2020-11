El regreso de Mirtha Legrand a la pantalla tiene fecha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Semana tras semana, Juana Viale se ve obligada a responder cuándo se producirá el esperado regreso de su abuela a sus clásicos programas: La Noche de Mirtha, y el mítico Almorzando con Mirtha Legrand. Si bien la novel conductora viene esquivando con soltura la respuesta, este sábado se confirmó que la gran diva volverá a marcar su presencia en eltrece antes de lo esperado.

La confirmación del ansiado retorno fue dada a conocer por Nacho Viale, nieto de Mirtha y productor de sus programas, a través de su cuenta de Twitter. Allí, posteó una fecha, 19 de diciembre, junto a los emoticones de dos mujeres, una morocha y otra rubia (con coronita), un televisor, un plato y un juego de cubiertos.



Consultado por LA NACION, Viale dio más precisiones sobre el anuncio: ese día se transmitirá por una cena a solas entre las dos conductoras, como una suerte de despedida del año.

De esta manera, Mirtha volverá a uno de sus dos programas, luego de que la pandemia de coronavirus la obligara a permanecer en su casa. En rigor, su ausencia se produjo unos días antes de que se declarara formalmente la pandemia, y desde ese momento es reemplazada en la conducción de los dos ciclos por su nieta Juana.



Durante el primer tramo de la cuarentena, Mirtha tuvo que enfrentar uno de los momentos más tristes de su vida: la muerte de Silvia "Goldy" Legrand, su hermana gemela, a los 93 años. El deceso de la actriz se produjo el primero de mayo, luego de sufrir un infarto mientras dormía, en su casa de Olivos.





Debido al estricto protocolo que rige desde marzo de este año, solo un pequeño grupo de allegados pudo estar presente al momento de darle el último adiós a la retirada actriz. Por cuestiones de cuidado, Mirtha no pudo ser de la partida.



Si bien en los primeros tiempos sus allegados contaron que la diva se encontraba muy triste por la pérdida de su hermana y mejor amiga, con el correr de los meses Mirtha comenzó a entablar cierto diálogo con los medios. Siempre atenta a lo que ocurre, se comunicó al aire, también, en varias oportunidades con su nieta durante alguno de sus programas.



Desde marzo, noche tras noche y mediodía tras mediodía, Juana recibe la pregunta de parte de alguno de sus invitados: "¿Cuándo vuelve Mirtha?". Hasta este fin de semana, sin perder la sonrisa, la actriz evitó dar precisiones y explicó, una y otra vez, que lo importante era que su abuela estuviese cuidada y a resguardo.



En septiembre, Legrand explicó: "Mi deseo es volver, pero estoy en zona de riesgo, soy una mujer grande. Es muy posible que haga un solo programa semanal. No quiero hacer más los dos programas, es muy agotador, me cansa mucho".



El domingo, en Almorzando con Mirtha Legrand, mientras Juana compartía la mesa con Lucía y Joaquín Galán, Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, la conductora disparó: "No podemos despedir el año sin Mirtha en su mesa". Días más tarde, en una entrevista precisó: "Ojalá se dé su regreso, es su programa y después se marcará la cancha, como tenga que ser. Mi abuela está muy bien y va a volver cuando lo desee. Ya nos juntamos a tomar el té, está animada, saliendo de la cuarentena de a poco y empezando a perder el miedo".