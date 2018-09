La propuesta de matrimonio y otros momentos destacados de los Emmy

Los premios Emmy, esos que reconocen a lo mejor de la televisión (y ahora del streaming), se entregaron ayer. La gran protagonista de la noche fue Game of Thrones, que se llevó nueve galardones, pero la ceremonia tuvo lugar para momentos destacados que se robaron la pantalla. Los repasamos.

Habrá boda

A medio camino de la ceremonia sucedió algo insólito: una propuesta de boda. Fue Glenn Weiss, que ganó el Emmy a mejor dirección por su trabajo en la edición del Óscar en 2017. "Mi mamá tenía razón al decir que nunca deje ir a mi sol. Te preguntarás por qué no te llamo mi novia, es porque quiero que seas mi esposa", propuso ante la audiencia a Jan Svendsen, que sin creerlo subió al escenario. Entre aplausos y lágrimas de varias estrellas, el director le entregó el anillo que su padre le había dado a su madre y ella dijo "sí".

Matthew Rhys, que se llevó el Emmy a mejor actor dramático por su papel en la serie "The Americans", bromeó sobre el asunto cuando recibió el premio. Dijo que su coprotagonista y ahora pareja, Keri Russell, era la mujer que lo llevó a ganar ese premio. "Se para frente a mí todos los días y me soporta, me dijo 'si me pides matrimonio [en el Emmy como Weiss] te doy un solo golpe en la boca". Todos saben de lo que es capaz Elizabeth Jennings.

Sandra Oh

Sandra Oh no le pidió matrimonio a nadie en la ceremonia, pero su presencia da cuenta de que recién en su 70° edición los Emmy nominaron a una mujer asiática, que competía a mejor actriz por su actuación en Killing Eve. Para celebrar la ocasión, Oh acudió a la ceremonia con sus padres Joon Soo y Young Nam, quienes orgullosos caminaron por la alfombra roja junto a su hija. Young Nam se destacó además por vestir ropas típicas de Corea.

Además del hecho histórico, el humor de Oh también dejó su huella. La actriz subió al escenario para entregar premio a mejor director de comedia y no se le ocurrió nada mejor que romper el sobre y decir que el ganador era "La La Land". Las risas fueron unánimes.

El otro Di Caprio

Lo de Leonardo Di Caprio en los Oscar se repite. El otro caso era el de Henry Winkler, el recordado Fonzie de Días felices. Con 72 años y una carrera larga en la televisión, Winkler no había sido reconocido, hasta ayer, que se llevó el mejor actor de reparto en serie cómica por su personaje Gene Cousineau en la comedia Barry.

El vestido de Alex Borstein

Después de Game of Thrones, la otra serie de la noche que se llevó cinco reconocimientos como comedia, fue The Marvelous Mrs. Maisel, de Amazon. Alex Borstein se llevó el mejor actriz de reparto y subió al escenario marcando presencia: no llevó sostén y lo dijo sin problemas. Además, el vestido que usó fue el mismo de su boda en 1999. "El matrimonio no duró, pero el vestido sí y quería darle una nueva vida, así que ahora es mi vestido Emmy. Esa es la verdad", contó la actriz.

Donald Glover sigue siendo tendencia

Que Donald Glover es uno de los artistas más destacados de esta generación hollywoodense, no hay duda. En los Emmy marcó presencia al acudir disfrazado como Teddy Perkins, su personaje en Atlanta. Twitter se hizo eco de esa presencia.

Hubo discurso feminista

Hannah Gadsby, guionista de Nanette (Netflix), subió al escenario para hacer entrega del premio a mejor dirección de una serie dramática. Ahí, de pie y sola (algo distinto, pues las entregas siempre son en par) dijo: "Que alguien como yo (un nadie, de ninguna parte), tenga esta bonita actuación, traje gratis, nuevas botas, ¿solo porque no me gustan los hombres?"

Continuó: "Eso es una broma, por supuesto. Solo bromas, muchachos, cálmense. Ya saben, #NotAllMen(no todos los hombres), pero muchos de ellos. No, solo son bromas, pero ¿qué son las bromas en estos días? No lo sabemos. Nadie sabe qué son las bromas. Especialmente los 'no hombres'. ¿Tengo razón, muchachos? Es por eso que presento sola".