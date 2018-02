Polémica por el nombre de la nueva productora de Marcelo Tinelli

Primero, trascendió cuál era el nombre que reemplazará a ShowMatch a partir de este año, y ahora comenzó a sonar en las redes el supuesto nombre que Marcelo Tinelli le pondría a su flamante productora. Sin embargo, desde el entorno del conductor desmintieron esa información.



Si bien la crisis en el ex Grupo Indalo, dueño de Ideas del Sur, ya venía desatándose hace algún tiempo, el año pasado quedó evidenciada al aire en el emblemático programa. Despidos, deudas, cartas documento, prohibiciones de ingresar al estudio para los trabajadores que iniciaban reclamos, manifestaciones de taxistas afectados por deudas impagas en la puerta del estudio se fueron sucediendo a lo largo de 2018.



Tras la desvinculación de Tinelli de Ideas del Sur, y el arreglo para volver este año a la pantalla de Eltrece, el conductor se vio obligado a cambiarle el nombre al programa debido a que ShowMatch está registrado a nombre de su antigua productora. En un principio se pensó que podría volver a usar el clásico Videomatch, pero tampoco pudo hacerlo, porque es propiedad de Telefé. Finalmente, se decidió por el casi literal ShowDance, dejando en claro que el "Bailando por un sueño" seguirá siendo el segmento principal.



A dos meses de la vuelta al aire, quedaba pendiente un nuevo "bautismo", el de la productora que se hará cargo del envío. Desde la noche del viernes comenzó a sonar un nombre: Nairobi.



Si bien a muchos puede haberle sorprendido la supuesta elección de Tinelli, otros aseguraron saber el motivo de la decisión: así se llama el personaje que interpreta Alba Flores en la serie de Netlix La Casa de Papel, de la que el conductor sería fanático. Sin embargo, consultadas por LA NACIÓN, fuentes muy cercanas a Tinelli negaron que ese sea el nombre que el hombre de Bolivar tiene pensado para su nueva productora. Además, aseguraron que en los próximos días será el mismo Tinelli quien devele la incógnita.



Lo que sí está claro, es que la nueva empresa no se dedicará solamente a la producción del clásico programa. Como adelantó LA NACIÓN, Tinelli tiene en mente la producción de un ciclo parecido a Este es el show con la conducción de Marcelo Polino y un ciclo que muestre la previa del "Bailando por un sueño". También comenzaría la producción de un programa de entretenimientos y una ficción.



Más allá del nombre, todavía falta resolver un tema clave: la incorporación al nuevo equipo de los históricos productores del programa Pablo "Chato" Prada y Federico Hoppe . Si bien está previsto que formen parte de la nueva plantilla a partir de marzo, antes deben desvincularse de Ideas del Sur, lo que representa renunciar a una indemnización por todos los años trabajados.



El conflicto del ex Grupo Indalo, en tanto, está muy lejos de resolverse: sus trabajadores siguen sin cobrar sus sueldos y se les alargó compulsivamente hasta principio de marzo la licencia por vacaciones que la empresa les hizo firmar.



El jueves, comenzó a circular una carta firmada por la comisión gremial de los trabajadores de Ideas del Sur y dirigida a Ignacio Rosner, el nuevo dueño del ex Grupo Indalo. En ella se le solicita una reunión para "obtener respuestas sobre el pago de sueldos atrasados así como también sobre la perspectiva laboral futura".



"Entenderá que la falta de ingresos está generando graves consecuencias socioeconómicas a nuestras familias, desalojos por falta de pago de alquiler, junto a la imposibilidad de afrontar obligaciones para con nuestros hijos", indica el texto.