"Polémica en el bar": Patricia Madrid y Alberto Sonsol aclararon sus diferencias

Finalmente Patricia Madrid y Alberto Sonsol aclararon, en buenos términos, sus diferencias evidenciadas en el silencio sepulcral que la periodista había mantenido durante la última emisión de Polémica en el bar. Tal como había informado TV Show, hubo una reunión de todo el equipo que, según fuentes vinculadas al tema, resolvió el entredicho de manera cordial. Aunque se había analizado la continuidad de Madrid en el programa, las mismas fuentes indicaron que el episodio se daría por superado.

El silencio de Madrid durante la emisión del domingo de Polémica en el bar había sido vista como el síntoma de una interna tensionada entre el elenco del programa de Canal 10. Se informó en su momento que las autoridades y los productores del ciclo habrían quedado molestos con la actitud de la periodista. Así se lo habían hecho saber, según trascendidos, en reuniones el lunes y martes, en la que participaron otros integrantes del equipo, según informó TV Show.

En esos encuentros, Madrid manifestó su incomodidad con los comentarios de Alberto Sonsol, quien en el programa del viernes pasado la llamó irónicamente “dueña” o “diosa de la información” en medio de una discusión al aire vinculada a los controles en las fronteras en plena pandemia del coronavirus. Sonsol también le espetó, con su característica forma eufórica, que “no dejaba hablar a los invitados”.



A Madrid todo el incidente le pareció, y así lo hizo sabe en una primera charla, una “falta de respeto” de parte de su compañero de mesa.

Sería por eso que el domingo la habitualmente locuaz Madrid casi no emitió palabra en todo el programa. De lo poco que se le escuchó fue un “no tengo nada para decir” cuando el conductor, Jorge Piñeyrúa, le hizo notar que la veía muy callada.



La situación generó un clima tenso y de cierta incomodidad de los demás parroquianos. Las invitadas de ese día eran la exministra de Industria y candidata a intendenta de Montevideo por el Frente Amplio, Carolina Cosse, y la exdiputada Glenda Rondán.

Fuentes de Canal 10, citadas por TV Show, habían asegurado que manejaba la posibilidad de una sanción a Madrid por su comportamiento, y que incluso se estaría considerando su ausencia de la emisión del programa del viernes, o sea mañana.



También se llegó a considerar su desvinculación definitiva del ciclo pero, de acuerdo a los informantes, esa opción habría sido descartada.

Las fuentes aseguraron, además, que Sonsol -con quien también hubo contactos desde el canal en estos últimos días- habría desalentado la opción de la sanción para no quedar expuesto públicamente como el responsable por algo que Madrid considera “falta de respeto”, pero que para el no es otra cosa que “parte del juego” televisivo.



Madrid se mantiene en silencio y no se refirió al tema en su programa de radio, Así nos va, que se emite en las mañanas de Radio Carve. Tampoco ha hecho declaraciones a otros medios ni, al cierre de esta nota, en sus redes sociales.

Se supo, sí, que durante una tanda del programa del domingo, Sonsol le preguntó a la periodista si su protesta silenciosa tenía que ver con él, pero en ese momento ella prefirió no hablar del tema.