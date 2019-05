Participante que vive en la calle ganó concurso de preguntas y respuestas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Sabés que estaba repasando tu historia y tu historia es una película Fito. Fito es una persona que tiene 59 años y pareces muchos menos Fito igual. Y vivís en la calle". Con esta frase el conductor Santiago del Moro, quien está al frente del programa ¿Quién quiere ser millonario? de Telefe, presentó a uno de los participantes de anoche, quien reafirmó: "Vivo en la calle".

Rodolfo Frati contó al conductor que sobrevive porque tiene "la experiencia del servicio militar, maniobras de supervivencia, una educación también muy estricta". "Eso me fortaleció", dijo el concursante, quien finalmente ganó 500 mil pesos argentinos. (unos 12.000 dólares).

"No es la muerte de nadie, es la vida que te va conduciendo, te va llevando por situaciones disímiles. Confiaste en gente profesional de las leyes, y ellos tienen otra concepción de la vida y bueno, acá estamos, pero no estoy mal", dijo Fito y explicó así un poco su situación. Después habló con Del Moro sobre el lugar en que pasa los días, contó que está por la zona del shopping Unicenter y aseguró: "Son muy atentos, son muy considerados, algunas personas, son muy gentiles. Y yo también me comporto de una forma como corresponde, como debe ser".