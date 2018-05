Acalorada discusión entre Oscar Belo y Jorge Baíllo en Sin límite

Las repercusiones sobre el final del Apertura que coronó a Nacional se convirtió en el tema inevitable de debate en la emisión del lunes de Sin límite (VTV). Todo corría dentro de sus carriles hasta que Jorge Baíllo amenazó con irse del programa, luego de trenzarse en una fuerte discusión con Oscar Belo.

"Atrevido de m...", le tiró el conductor de Rumbo a la cancha al joven valor, que lo hizo calentar cuando no lo dejó cerrar una reflexión. La misma tenía que ver con la escasa autocrítica de un técnico que, supuestamente, minimizó la obtención del Torneo Apertura y que no rotaba jugadores porque se lesionaban. Si bien Baíllo no dio nombres, Belo dedujo que se refería de Leo Ramos, cosa que al experiente conductor lo sacó de sus casillas y le pidió que no lo interrumpiera.

Mirá el intercambio: