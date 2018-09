¿Por qué Omar Gutiérrez dejó de hacer su programa en Canal 4?

Omar Gutiérrez falleció este miércoles a los 70 años de edad. El conductor maragato fue homenajeado por todos los medios de comunicación, especialmente por Monte Carlo TV, el canal que fue su casa durante 20 años con su histórico De igual a igual.

Sin embargo, en redes sociales hubo quienes reprocharon a Canal 4 la cadena de homenajes en la supuesta contradicción con un "despido" de Omar en 2009, cuando se cerró su ciclo en esa pantalla.

Luis Alberto Caballo, conductor de Algo contigo, fue uno de los que negó esas versiones en las redes. "Cuanta estupidez se lee por acá, nadie lo echó del Canal y mucho menos por sus ideas, ese es el disparate más grande que han dicho", escribió el comunicador.

Cuanta estupidez se lee por acá, nadie lo echo del canal y mucho menos por sus ideas, ese es el disparate más grande que han dicho, les parece que después de 20 años se le puede echar a alguien por sus ideas, por favor recordemos a Omar hablando de lo que hizo por la tv Uruguaya — Luis A. Carballo (@LuisCarballo4) 13 de septiembre de 2018

TV Show consultó a allegados de Gutiérrez para reconstruir la historia y la verdad es que Omar Gutiérrez no fue despedido de Canal 4 en 2009, pero sí es cierto que Monte Carlo le impuso algunas condiciones por las que el maragato no quiso renovar su contrato. Al mismo tiempo, el conductor recibió la propuesta de Canal 10, a donde ingresó en 2010.

Los hechos: Da igual a igual había terminado la temporada 2008 con bajos niveles de audiencia, según las expectativas de las autoridades de Monte Carlo. Entonces le ofrecieron al conductor que en 2009 hiciera solo su programa de los sábados, con los shows musicales, que sí tenían buenos números. Gutiérrez se negó y los primeros meses de 2009 se gastaron en arduas negociaciones entre las partes.

En paralelo, Canal 4 ocupó el horario de las 13:00 (el histórico de Igual a igual) atrasando y extendiendo su noticiero Teledía, que antes iba a las 12:30 y era de media hora. Además, a las 14:00 programó Algo contigo.

"El Canal, en todo su derecho, tiene su estrategia para este año y me han dicho que no marcamos muy bien en el ciclo anterior. Todo el mundo está loco con el rating minuto a minuto, cosa que no comparto, pero respeto. Entonces, me ofrecieron hacer un programa semanal, los sábados, y no solo de música. Pero yo no estoy de acuerdo. Este es un año muy jugoso (2009, año electoral) para las entrevistas con nuestro estilo", declaró en aquel entonces Gutiérrez en una entrevista para Sábado Show.

Finalmente y de la mano del productor Óscar Barreto, a mediados de 2009 hubo humo blanco. Omar Gutiérrez volvió a la pantalla con dos programas en canales diferentes. De lunes a viernes a las 15:00 conducía Igualito (no es lo mismo) en Canal 5 y los sábados Agitando una más, en Monte Carlo TV.

A fin de año, sin embargo, apareció un nuevo actor. Canal 10 le hizo una propuesta para sumar a Gutiérrez como empleado y tenerlo como conductor de sus mañanas. En Monte Carlo TV, el maragato siempre fue coproductor. "Él decidió irse a Canal 10 que le hizo una propuesta muy seductora. Canal 4 nunca lo echó", recuerda Barreto aquellos tiempos.

El ciclo de Gutiérrez en Canal 10 se cerró en 2013, en medio de algunas diferencias con la producción y autoridades del Canal. También Saeta evaluaba insuficiente los niveles de audiencia de La yapa, el último programa de TV del maragato.

En más de una oportunidad, Gutiérrez quiso regresar a Monte Carlo TV con el formato De igual a igual, pero nunca las partes llegaron a un acuerdo. Regresó en 2015 con un pequeño espacio en el ciclo Dr en casa, que iba los sábado de mañana.

En los últimos tiempos, además, su situación de salud lo tenía muy limitado para una conducción televisiva diaria.