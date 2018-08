Narda Lepes llega hoy a "MasterChef ProfesionaleS" y la exigencia sube

Esta noche, a las 21.00 se estrena por Canal 10 una nueva temporada del concurso de cocina local MasterChef que, ya se sabe, tendrá algunas novedades.

La primera es que este ciclo será solo para profesionales de la cocina y por eso los jurados, Sergio Puglia, Laurent Lainé y Lucía Soria, vienen anunciando en la campaña de prensa de Canal 10 que habrá una mayor exigencia a los participantes. Ya no se perdonarán los errores cometidos por los concursantes, quienes tenían que ser amateurs o con menos de dos años de estudios gastronómicos, en las tres primeras ediciones, en las que se coronaron Nilson Viazzo, María Gracia Sosa y Alicia Patella.

Una exigencia que se había prometido para la segunda temporada, aunque recién se concretó en la tercera, con retos y desafíos más complejos. En esta oportunidad, se promete una mayor dificultad. Por eso el jurado viene anunciando que serán menos contemplativos a la hora de evaluar la técnica, el talento y la creatividad de los participantes de este ciclo.

Los participantes que se anotaron a esta edición de MasterChef Profesionales tienen, al menos dos años de experiencia profesional en alguna cocina, o el mismo tiempo de estudios gastronómicos en alguna de las tantas escuelas de cocina que hay en nuestro país.

Al llamado que se realizó, pocos días antes que terminara la tercera temporada se presentaron más de 600 cocineros con distintos perfiles y trayectorias profesionales en cocinas, desde importantes restaurantes pasando por hoteles y estudiantes avanzados en gastronomía. De esta forma, con un nuevo macro casting, se conocerán a los participantes de este ciclo para profesionales.

Además de la dificultad que tendrán las pruebas de esta temporada, la presión también será superior para los participantes, ya que todos son profesionales y tienen una reputación que cuidar a futuro dentro de su carreras.

Jurado de lujo

La segunda novedad que trae esta temporada es la incorporación de la cocinera argentina Narda Lepes como la cuarta jurado de esta nueva temporada.

Se trata de una cocinera que ya participó en la segunda temporada, como la jurado invitada en el repechaje. Así, con esta nueva jurado, las hornallas volverán a encenderse para una nueva camada de participantes, con una exigencia mayor y una cocinera bastante conocida que llega (y esta vez se queda) para evaluarlos.

Sin dudas Lepes es una de las caras más reconocibles para los espectadores locales gracias a una carrera muy activa en televisión en distintos canales de cable. Ha estado delante de cámaras en varios programas del canal El Gourmet, también tuvo un paso por Utilisima (donde probó suerte como conductora) y también ha sido productora de programas culinarios como Café San Juan.

Actualmente TNU emite uno de sus programas de cocina, El antitour (lunes a viernes a las 16.30) donde, además de cocinar, viaja por distintos países de Europa para buscar los orígenes de su familia.

Es que Lepes, quien comenzó en la cocina de la mano del Gato Dumas, cuando tenía siete años y de quien era vecina, ha sido una de las cocineras más activas de la televisión con lineas de cocina y libros para niños. Aunque a ella no le gusta verse en televisión. “No me veo porque no me aguanto ni un minuto la voz”, dijo a la revista Foodie cuando vino a cocinar para una edición de La cena del Maciel.

Con una nueva jurado y con profesionales de la gastronomía comienza nueva edición de MasterChef esta noche. Y este ciclo también tendrá varias particularidades, como nuevos desafíos y espacios que permitirán el intercambio entre los participantes de este ciclo, anunció la producción de exitoso este programa.

MasterChef, el programa que viene marcando tendencia en nuestro país gracias a un formato que ha sido exitoso en todo el mundo ha tenido un excelente rating. También una gran presencia en las redes sociales donde cada lunes es tendencia en el país. Esta noche MasterChef regresa recargado y con novedades. Solo falta que se conozcan los participantes de esta temporada para que el juego vuelva a comenzar.