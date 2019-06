Nai Awada, expulsada de Bendita TV, acusó a una compañera: "Me hizo la vida imposible"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de medio año desempeñándose como panelista rotativa en Bendita TV, Nai Awada no continuará en el programa de prime time de El Nueve. La causa tiene que ver con un mar de fondo con sus compañeras de panel, principalmente con Any Ventura y Edith Hermida, históricas del ciclo.

La joven panelista, que participaba dos o tres veces por semana, y que era como la voz juvenil del panel, había avalado vía Twitter comentarios hostiles hacia el programa, cuando sucedían situaciones en las cuales sus comentarios al aire eran criticados o refutados por las demás integrantes del equipo.



Al realizar retuits o dar likes a esos comentarios, de algún modo los hacía propios, y eso generó malestar en la producción. Awada, que había sido participante del Bailando 2017, se hizo cargo del error, haciendo un mea culpa por haberse expresado en las redes con tanta furia, en lo que consideró un arrebato propio de ella, que terminó jugándole en contra.

Pero también admitió que la estaba pasando mal junto al equipo de Beto Casella, y que sintió que sus compañeras de panel -especialmente Ventura- le hacían bullying.

"Es como que yo desbarranco de repente. Una compañera de trabajo me estaba atacando de manera desmesurada. Y las compañeras se solidarizaron con ella. No se bancaron mi incorporación al programa. Y no se bancaron que las fans me organizaran una juntada en el Planetario y que tuviera destaque”, opinó Nai Awada, en diálogo con Marcela Feudale en el programa radial Show Attack.

"No me parecía bien que nos estemos bardeando unas a las otras. El mayor conflicto lo tuve con Any Ventura. Es el humor de dinámica grupal que ellas tienen, pero que a mí no me va. No me dejaban hablar, quería opinar y me callaban, cualquier opinión que daba era tonta para ellos. Yo no puedo creer lo qué pasó", confesó la panelista y bailarina, quien contó que le comunicaron que la echaban del programa a través de una llamada telefónica de la producción.

Awada ahondó en el asunto. "En las redes empezaron a tuitear: '¡Que callen a la vieja!'. Yo hice retuit, y ahí se desmadró todo. Si la agresión es pública, yo respondo de la misma manera. Hace dos meses que Any Ventura me viene dando y dando, y de hecho me pidió disculpas: Hasta mi papá (el actor Alejandro Awada) me llamó para preguntarme qué pasaba. Cuando vieron el tuit, se enojaron".

agradezco a todos los periodistas de diversos medios que me llamaron/ preguntaron acerca de mi repentina ausencia en bendita . Gracias por respetar mi silencio . Ya encontraré mi momento de contar todo estoy muy angustiada y desilusionada . Triste y muy poco profesional todo — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 11 de junio de 2019

La artista consideró necesario hacer algunas aclaraciones. "Yo a Beto lo adoro, y Bendita la rompe toda. Ellos cuidan la imagen del programa. Yo no pensé que estaba hablando mal del programa pero lamentablemente me sentí mal, me desbordó. Ellas (sus compañeras) saben que estoy pasando un mal momento personal, porque murió mi abuela hace dos semanas. Fui a trabajar con lo que cuesta trabajar en un duelo, pero llegaba y recibía toda esa mala onda. Necesitaba un clima mejor y nadie hacía nada para que eso pare. El día que me fui muy mal, exploté. Me fui llorando".

"Any Ventura me mandó un WhatsApp y me pidió perdón, pero ya me había desbordado. Me daba miedo decir algo y que se rieran en mi cara”, explicó Awada.

“No fue una sola situación sino varias. Me llevaba superbien con todo el mundo y me decían que era el humor de ellas, que eran así. Me decían de todo, que mi peinado era horrible. Se me notaba en la cara porque yo no tengo los recursos para defenderme", afirmó Awada en el programa radial.



agradezco a todos los periodistas de diversos medios que me llamaron/ preguntaron acerca de mi repentina ausencia en bendita . Gracias por respetar mi silencio . Ya encontraré mi momento de contar todo estoy muy angustiada y desilusionada . Triste y muy poco profesional todo — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 11 de junio de 2019

La actriz, que se encuentra feliz con su noviazgo, hizo la salvedad sobre el conductor del programa, y volvió a apuntar directamente a sus compañeras, por las cuales, sostiene ella, terminó saliendo del programa: "Probé reírme y no me salió. Probé enfrentar a Any al aire. Yo me corrí del quilombo. Le mandé un mensaje a Beto y me respondió con muchísimo amor. Él hizo todo para que yo entre a Bendita".