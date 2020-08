Más música, danza, magia y el "botón dorado" de Natalia Oreiro: así estuvo "Got Talent"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el Teatro Politeama de Canelones comenzaron las audiciones de este lunes en Got Talent Uruguay. La conductora Natalia Oreiro salió al escenario para presentar a los encargados de dar el voto positivo, o negativo a los participantes: Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti.

Como siempre, hay Got Talent cuenta con presentaciones destacadas, y otras que no tanto. Empezamos por las que lograron pasar a la siguiente ronda, el corte del jurado.

El encargado de iniciar esta nueva tanda de las audiciones fue Bastian quien con apenas tres años llegó a Got Talent para leer. Antes de salir al escenario Natalia Oreiro le hizo un pedido al público, no aplaudirlo cuando salga al escenario para no asustarlo. El pequeño, muy simpático derritió al jurado que quedó boquiabierto al ver cómo el niño leía la biografía de Bob Dylan, una revista de moda o El Principito. Su talento, o habilidad le valió cuatro votos positivos del jurado.

Luis y Antonella son bailarines profesionales de distintos ritmos pero especializados en salsa y bachata, estilos que enseñan en su escuela de danza. Un número lleno de trucos, elongaciones y piruetas fue elogiado por los jurados. “Me gustó mucho” dijo María Noel Riccetto quien pidió más precisión para la próxima ronda. “Han hecho un gran show” dijo Petinatti quien les dio el cuarto voto positivo.

También en Canelones volvió la magia a Got Talent de la mano de Fernando Silva, quien empezó a practicar este arte hace seis años, como un hobbie. Un truco con cartas que incluyó a Agustín Casanova para que recuerde su primer beso no terminó de convencer al jurado que pedía más magia. Su presentación no fue del agrado de la mayoría del jurado que le entregó tres votos negativos.

Evangelina Rodríguez, quien interpretó a Matilda en la versión uruguaya del musical, salió para sorprender con una interpretación de "Como un guerrero" recibió elogios del jurado. "Lo hiciste perfecto" le dijo Casanova iniciando la serie de votos positivos del jurado que le dieron el si de manera unánime.

Martín llegó con un truco de magia muy especial que necesitaba los últimos números del teléfono de Agustín Casanova, que Claudia Fernández le dijera una ciudad, María Noel Riccetto le dijera una distancia y Orlando Petinatti un nombre. Todos esos datos estaban dentro de un sobre cerrado, colgado en medio del escenario. "Me cuesta pensar que vas a volver con algo mejor", le dijo María Noel Riccetto. Se llevó cuatro votos positivos.

Fórmula Pro es un grupo de gimnasia artística compuesta por cinco integrantes y le trajeron mucha energía a Got Talent. "Entraron con una divina energía que mantuvieron en todo el baile. Como grupo hubo muchas cosas desparejas, a veces fuera de música", dijo Riccetto. Luego de un amague de Petinatti con darles un voto negativo, las chicas lograron pasar a la siguiente etapa del concurso.

Maximiliano Medina llegó para cantar rock. Una buena voz y mucha actitud llenaron el escenario de Got Talent. "Tenés un don y creo no equivocarme que empezás una nueva etapa en tu vida", le dijo Petinatti quien se fue del escenario con cuatro votos positivos del jurado.

Francisco Romero es mecánico y prometió cantar "Bohemian Rapsody" a través de la voz de varios famosos. Comenzó imitando a Fito Paez, luego apareció Nicolás Reyes de los Gipsy Kings, Marc Anthony, luego siguió con Freddie Mercury para terminar con Jaime Roos y Jon Bon Jovi.

"Fue una digna presentación" le dijo Petinatti. Este imitador logró tres votos positivos del jurado.

El botón dorado

Lautaro Leal está en quinto año de escuela y salió al escenario con su guitarra para cantar "La ariscona" de Pepe Guerra y demostrar su talento: tocar la guitarra. Terminó tocando la guitarra de espaldas y el público de pie pedía el "pase de oro" para el niño. "El corazón ya no me cabe en el pecho" dijo el abuelo de Lautaro cuando salió al escenario para acompañar a su nieto. "Nos hiciste felices con tu música", le dijo Petinatti.

"Me hiciste emocionar mucho y soy una amante de este género, gracias", dijo Fernández. Cuando el jurado comenzaba a votar, salió al escenario Natalia Oreiro para utilizar su "pase de oro". "Mi pase de oro bien merecido está", dijo Oreiro reflexionando. "Para mí era Oro total", agregó.

Para algunos participantes, su presentación en la audición fue la última dentro del certamen.

Ian Marcos van Bethoven subió para cantar “Amor profundo”, haciendo las distintas voces de la canción. “Canta bien pero necesito gente que cante mucho más que bien”, dijo Petinatti al darle el segundo voto negativo, dejando a Marco en las puertas de la segunda ronda.

Laura Pérez, su onda y vestuario dorado subieron al escenario para cantar “No me arrepiento de este amor” de Gilda. Su presentación terminó con Petinatti arriba del escenario bailando la coreografía de la canción junto a Natalia Oreiro. Desafortunadamente Riccetto y Fernández no le dieron el voto positivo y no continuará en el programa.

Para Maria Noel estuvo dedicada la canción que interpretó Bruno Rossi quien cantó “Dejame intentar” de Carlos Mata. Su interpretación no le gustó al jurado y solo Riccetto, la destinataria de la canción le dio el voto positivo.





Al salir al escenario, Miguel Angel Valerio comenzó contando su historia de vida mientras su guitarra dejaba entender que iba a cantar. La canción elegida fue "Te quiero, te quiero" de Nino Bravo. "Me pareció muy correcto lo que hiciste, disfruté escucharte cantar pero se me hizo largo", le dijo Riccetto. "Sos un ángel para mí y cantas muy bien", le dijo un muy emocionado Agustín Casanova luego que Miguel Angel dijera que había cantado disfónico. Solo dos votos positivos logró su presentación, quedando en las puertas de la segunda ronda.

Guadalupe Lavarrete con 14 años, también subió para cantar, aunque no terminó de convencer al jurado.

Carla Rivas es artista, actriz, payasa, cantante de tangos y madre de seis hijos. Llegó para cantar “Balada para un loco”. Su presentación terminó con la participante muy emocionada. “Tremenda voz, interpretación, sentimiento y tremenda artista”, le dijo Casanova. “Independientemente de todo lo que pase, esto es un sí para mi vida y todos los que me dijeron que no”, dijo Carla quien no logró pasar a la siguiente ronda del programa.