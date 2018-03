Moria Casán puso en duda el comienzo del Bailando 2018

Moria Casán confesó en el programa Tiene la Palabra que tiene dudas del comienzo del Bailando por un sueño 2018. El año pasado cerró con un un severo conflicto por la falta de pago de los sueldos y parece que todavía no hay solución.

Cuando Daniel Malnatti le preguntó cuándo arranca la nueva temporada del ciclo que conduce Marcelo Tinelli, Casàn expuso sus dudas.

"No tengo la menor idea. Tengo mis dudas de que empiece. El Mundial incide en los horarios. Había cosas empresariales que si no se arreglan en mayo no son negocio. Calculo que será en la segunda mitad del año. Estoy convocada pero nadie firmó contrato", expresó.



Y añadió: "Constantemente hablo con El Chato y Hoppe. Me dijeron que nos teníamos que reunir por lo del programa. No hay aire de estreno. Hay muchas cosas por resolver. Hasta que no queden las cosas claras no está para hacer un show".