Montelongo a Casero: "Gordo globo, cornudo y facho"

Siguen las repercusiones sobre los dichos de Lucía Topolansky en TN de los argentinos, y la posterior reacción de Alfredo Casero en las redes sociales. El intérprete dio su visión de los uruguayos a los que prometió destruirles el marketing de "bonachones y macanudos".

"Casero es como Trump, te responde todo por Twitter. Recomendó no darles de comer a bolivarianos de Uruguay y que dejen de gastar en Punta del Este", arrancó.

Actor seguido, Montelongo empezó con una catarata de críticas hacia el argentino: "Escuchame gordo, no es que nos den de comer por venir a Punta del Este, vienen acá porque zafan de la arena negra de Mar del Plata que está contaminada. ¡Es por eso que vienen acá, gordo globo!".

No conforme con ello, Montelongo lo calificó de "porteño baboso". Y volvió a insistir con el pedido de Casero a sus usuarios de "no dales de comer a los uruguayos". "De comer no nos das a nosotros, nosotros te damos de comer a vos cuando venís a presentar esas obras espantosas, ¡gordo globo!".

Por si eso no fuera suficiente el personaje de Keoroglian recordó el escándalo que protagonizó Casero cuando una ex le fue infiel: "¡Y encima gordo cornudo, ¿no te acordás que salió en todos los diarios? Gordo globo, cornudo y facho", cerró.

