Miguel Ángel Rodríguez renunció al "Cantando 2020" a días de la final

La emisión de Cantando 2020 del lunes tuvo un factor sorpresa. En la cuenta regresiva a la final que se celebrará este viernes, uno de los favoritos, el actor Miguel Ángel Rodríguez, anunció que junto a su equipo se bajaban de la competencia televisiva que aquí se ve por La Tele.

Rodríguez dijo que fue una decisión meditada y conversada con su compañera Lula Rosenthal y su coach Pato Witis, y que los tres entendieron que era lo mejor para todos.

"Lo que me importa en la vida son las personas, las relaciones humanas. Lo demás es cotillón. Nosotros vamos a terminar acá. Decidimos irnos de común acuerdo entre los tres. Sentimos algo muy particular. No soy cantante, pero uno como artista se va defendiendo. Uno va surfeando la ola. Pero también existe la palabra dignidad para cualquier ser humano", comentó Rodríguez sobre sus motivos.

El actor dijo que tenían muchas ganas de llegar a hacer, "y no nos equivocamos", las actuaciones de Illya Kuryaki y de Joker. Pero entendió que después de llegar a su punto más alto en el concurso, como fue la interpretación de Joker, que marcó un antes y un después para la pareja en el torneo, vino una versión de la canción "Una cerveza" que fue como una "masita seca" después de una buena torta.

"Vinimos a disfrutar, nunca nos pusimos la palabra 'competencia' en la cabeza", aseguró Rodríguez en su discurso de despedida.

Por esta renuncia no hubo duelo de ritmo doble, así que hoy habrá cinco parejas en el torneo y una quedará eliminada.