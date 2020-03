Marley regresó con "El muro infernal" y dijo: "me gustaría agrandar la familia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es una de las caras más conocidas de la televisión argentina. Su metro noventa de altura, su simpatía y torpeza lo han hecho un personaje muy divertido, y Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, dice que no es una creación, sino él mismo frente a las cámaras.

Ayer estrenó la nueva temporada del programa de entretenimientos El muro infernal en la pantalla de Canal 4. El ciclo se emitirá de lunes a jueves a las 21.00, en el espacio que dejó ¿Quién quiere ser millonario? que finalizó el pasado jueves su ciclo. Si bien “se mantiene el espíritu del programa y el humor”, esta nueva temporada trajo cambios en el programa, como nuevos bañeros y la incorporación del youtuber Kevsho, “que une el formato con las nuevas generaciones”, dice el conductor.

De esta forma, El muro infernal regresó ayer a la televisión luego de 12 años de ausencia con la misma idea de “divertirse y pasarla bien”, dice Marley. “Los fanáticos del muro, que lo han sido por 12 años, hoy son adultos y a ellos se les suma toda una nueva generación de chicos que están descubriendo ahora el programa”, agrega Marley, quien también ha cambiado (aunque no lo parece) en este tiempo.

Marley también regresará este año con sus ciclos "Por el mundo" y "La voz Argentina". Foto: Difusión

Fue padre (su hijo Mirko ya tiene dos años), lo que lo hizo replantearse su forma de ver el mundo. Sobre la posibilidad de agrandar la familia, su recelo por su vida privada y qué se siente llegar a los 50 años son parte de esta entrevista de El País con el carismático, algo torpe y muy simpático conductor que este año también regresará con sus clásicos viajes Por el mundo junto a famosos argentinos y con la nueva temporada del concurso de talentos La Voz Argentina que se estrenará cerca de fin de año y también emitirá Telefé en Argentina y Canal 4 en nuestro país.

—En estos últimos años has conducido prácticamente todos los programas de entretenimientos en Telefé, ¿en cuál te has sentido más cómodo?



—Me siento cómodo en todos los programas. Me divierte mucho hacer entretenimientos y me gusta mucho el poder variar de formatos, entonces me gusta hacer un programa como El muro infernal y después poder hacer Por el mundo que es otro estilo de programa, y La Voz Argentina que es una conducción más seria. Me gusta poder intercalar distintas cosas en la conducción y El Muro me da la posibilidad de volver a algo que me diviritió mucho hacer hace 12 años atrás, ahora con cosas nuevas.

—Has dicho en varias entrevistas que no estudiaste actuación pese a que has tenido varias participaciones en series y telenovelas, ¿nunca pensaste estudiar actuación?



—No me considero actor y nunca estudié. Estudié locución donde teníamos clases de teatro, pero creo que me ayudó mucho hacer por muchos años El Show de la Tarde y programas con Florencia Peña donde hacíamos sketchs en vivo. El hacer actuaciones en vivo me dio cierta práctica. Estuve en un montón de novela y un montón de programas y hasta en dos películas con participaciones, pero lo hago más que nada como una cosa que me divierte. Ana María Campoy una vez me dijo “vos sos un gran actor” y le dije que era conductor. Me respondió: “para ser un buen conductor tenés que ser un buen actor”. No sé si será cierto o no, pero la verdad que lo disfruto cada vez que me toca. Me han ofrecido hacer teatro muchas veces y todavía no me he animado pero quien sabe, pronto pueda animarme.

Braulio Assanelli con su trofeo de campeón junto a Marley. Foto: La Voz Argentina.

—¿Cuánto de Alejandro Wiebe hay en Maley?



—Somos la misma persona. No me creo un personaje para la televisión, ni soy distinto. Cuando me encuentro con gente en la calle piensan que uno se está riendo todo el día y te pueden agarrar haciendo las compras y no te estás riéndote a carcajadas. La gente piensa que me rio todo el tiempo, igual tengo buen humor, es difícil que esté de mal humor. Pero no es un personaje televisivo, ni soy distinto a como soy todos los días.

—En junio cumplís 50 años, ¿te asusta el número?



—Yo qué sé, 50 es un número grande y cuando era chico, tener 50 era ser una persona realmente grande. Pero hoy en día se fueron corriendo las décadas y siempre te dicen que los 40 son los nuevos 30 y que los 50 son los 40 pero no estoy demasiado preocupado. Me da cosa porque es un número grande pero no me asusta.

El hijo de Marley es récord Guinness. Foto: Instagram @marley_ok

—¿Qué otros proyectos tenés en camino para este año? ¿Vuelve La Voz Argentina?



-La idea cuando finalice El Muro es empezar Por el mundo, nuevamente en vivo y con cambios en el formato, esa es la idea por lo menos. Y antes de fin de año volver con La Voz Argentina para una tercera temporada.

—Si bien sos una figura de la televisión desde hace muchos años, has sido muy celoso con tu vida privada, ¿por qué?



—No es que sea celoso de mi intimidad, la verdad es que no me han preguntado demasiado. La otra vez, cuando estaba en ¿Quién quiere ser millonario?, y como era un programa de casi dos horas solo con Santiago del Moro había que hablar mucho y así se dio que fui contando cosas de mi familia y demás. No soy de dar muchas notas porque estoy todo el día trabajando, entonces cada tanto doy alguna nota, pero no me alcanza la vida para hacer todas las notas que me piden. Por eso tal vez no se sepa tanto de mí, pero tampoco me preguntan, igual no tengo problemas de hablar de mi vida.

Marley y su hijo Mirko. Foto: Instagram

—¿Qué te cambió el haber sido padre de Mirko?



—Te cambia la forma de ver la vida, ver a las otras personas y a vos mismo porque dejás de darle tanta importancia a uno mismo y obviamente tu hijo pasa a ser la prioridad absoluta y todo va alrededor de él, entonces ser padre me cambió la visión completa de la vida.

—¿Pensás agrandar la familia?



—Me gustaría agrandar la familia pero vamos paso por paso, estoy viendo cómo me adapto a todas estas etapas porque cuando nace un hijo te cambia la vida pero después él va cambiando también mientras va avanzando. Entonces no es lo mismo un bebé recién nacido que un bebé de nueve meses que empieza a gatear o cuando empiezan a hablar y caminar. Ahora es casi un niño con dos años y tres meses, van cambiando sus etapas y yo me adapto a esas etapas de su crecimiento. Veré cómo me voy acomodando y ahí tomaré la decisión y veremos si se da, porque no es solo la decisión que uno toma, hay un montón de cosas que tienen que ver con la naturaleza o con Dios de que se dé o no se dé.

Marley. Foto: Archivo

—¿Cómo viviste las críticas sobre la exposición de Mirko en televisión y redes sociales?



—La verdad que mucha crítica no recibo, fue en un momento una muy particular y hablar de lo mismo me aburre, porque fue el comentario de una persona. Creo que está bueno visualizar nuevas familias y esa es la parte en la que todo se justifica, mostrar que hoy se puede tener familias monoparentales de distintas combinaciones y que están bien. Eso ayuda a abrir la cabeza y me parece que en ese sentido es beneficioso. Obviamente todo tendrá que ver cómo Mirko lo vaya viendo a medida que vaya creciendo y se respetará lo que él quiere.