Mariano Martínez: "Estoy llegando bien a los 40"

Hace más de 15 años compuso a Martín Marquesi, aquel personaje de Son amores que cantaba “Yo se” -está en Spotify, por si se siente nostálgico-, una canción que sus hijos han escuchado y hasta se la aprendieron de memoria. Hoy, 15 años después de aquello, Mariano Martínez es uno de los actores más conocidos de Argentina, un galán todoterreno que se desenvuelve cómodamente en cine, teatro y televisión, formato en el que el público uruguayo lo puede ver actualmente. Es que el martes pasado se estrenó en Monte Carlo Amar después de amar, una telenovela que fue un gran éxito en su país y en la que interpreta a Santiago, un hombre de la construcción que tras el accidente que sufre su esposa (Eleonora Wexler), se entera que ella era amante de su mejor amigo (Federico Amador). Así comienza esta historia que tiene la particularidad de estar contada en dos tiempos, pasado y presente (ver recuadro), y que va de lunes a viernes a las 21.30. Pero además, la semana próxima Martínez debutará como conductor en Argentina con Primera Cita, mientras se sigue preparando para protagonizar el musical Rapunzel. De vuelta: es un todoterreno.



Con los 40 años pisándole los talones, Martínez dice que se siente “más fresco que a los 20”, que está bien “en todo sentido”, y que por eso está en una posición en la que hace lo que quiere: “ocupo mi tiempo con la gente que quiero, digo lo que pienso y disfruto lo que hago”. Con más de dos décadas de carrera, el actor siente que está en un buen momento, y de todo eso conversó telefónicamente con El País.

—Este año estás en todos lados.



—Sí, es un año que empezó bien, trabajando todos los días bastantes horas, pero bien. Para la familia y los chicos es agitado, pero vivo contento y está bueno el ritmo.



—El martes se estrenó en Uruguay Amar después de Amar, telenovela que dirige Miguel Colom, el de Montecristo y Resistiré. ¿Cómo fue trabajar con él?



—Es un divino total y tengo un gran recuerdo porque es un tipo muy inteligente y buena persona. Le pone el pecho a lo que hace y la pasamos muy bien, más allá de la historia que estábamos contando.



Introducción de "Amar después de amar"

—¿Qué te interesó para sumarte a esta historia?



—Me llamó Tomás Yankelevich para contarme el proyecto, para trabajar con estos actores, y me encantó. Era algo diferente de hacer, una historia contada en dos tiempos que trata de amor y traición. Además, hacer de padre con hijos adolescentes era todo un desafío.



—También fue volver a trabajar con Eleonora Wexler y Federico Amador.



—Sí, esto también me enganchó para sumarme. Federico es un gran compañero, buen actor y mejor persona, lo mismo que Eleonora, con quien trabajé en varias oportunidades. Con Isabel (Macedo) también había trabajado antes, la conozco desde que tengo 16 años.



Amador, Macedo, Martínez y Wexler protagonizan "Amar después de amar". Foto: Difusión

—Este año vas a ser el conductor de Primera cita. ¿Cómo te llevas con el rol de conductor?



—La experiencia ha sido muy buena. Entre la producción y el resto de mis compañeros me siento muy contento y contenido. Todavía no he visto nada de lo que hicimos, pero me siento confiado y contento por las respuestas de los participantes. Tengo la sensación que todo va a salir bien. En Primera cita, los protagonistas son las parejas que vienen a tener su primera cita a ciegas en nuestro restaurante. Así que me siento cómodo en el rol de conductor.



—Después de algunos años, además, volvés al teatro con el musical Rapunzel.



—En marzo empiezo a ensayar con Laurita Fernández y la intención es estrenarla antes de vacaciones de invierno. Es un proyecto buenísimo.



—¿A quién vas a interpretar en esta obra?



—Mi personaje se va a llamar Leonardo (en la versión de Disney era Eugene). Es un proyecto distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer. Si bien esta obra de teatro es algo parecido a lo que tuve que hacer con Esperanza Mía en teatro, tiene música y una historia que todos conocen, tiene humor, y me divierte trabajar para toda la familia. Me entusiasma y estoy contento de poder trabajar para este público. Tiene un guión divertido y música de Eduardo Frigerio, quien la tiene clara haciendo música de este estilo. La gente que está en la obra es muy talentosa. Anita Fernández hace de la villana y Marisol Otero será la madre de Rapunzel.



—Desde 2012, con La pelea de mi vida, donde trabajaste con Amador, no has vuelto al cine. ¿A qué se debe?



—¿Es del 2012? ¿Pasó tanto tiempo? No sé, no se dio. Hice mucha televisión, Esperanza Mía me llevó mucho tiempo y me ofrecieron hacer algunas películas que no pude hacer. Ya tengo proyectos para hacer cine, así que seguramente haga algo en poco tiempo.



—Con casi 40 años, ¿cómo te sentís a punto de cambiar de década?



—Todavía 39, todavía estoy en los 30 y falta para los 40 todo este año (se ríe). Me siento muy bien. Me siento entero, muy activo, con mucha energía y ganas de hacer un montón cosas. También estoy muy feliz de la vida que tengo, de lo que hice hasta el momento de mi vida, con mi vida, con todas las experiencias vividas. Tengo los amigos que quiero tener, una hermosa y sana familia, una mujer divina que la amo y me ama, no puedo pedir más. Tengo un montón de sueños por cumplir, soy perseverante y eso me llena de alegría. Estoy llegando bien a los 40.



Mariano Martínez interpera Santiago Alvarado en "Amar después de amar". Foto: Difusión

—¿Cómo es verse en carteles enorme en ropa interior?



—Me encanta trabajar de modelo y ya es costumbre, son nueve temporadas que vengo trabajando con la misma marca de ropa interior y me gusta, porque hay que hacer toda una preparación para las campañas. Lleva todo un laburo previo porque hay que estar en condiciones para hacer las fotos, y después siempre estás buscando superar la campaña anterior. Aprendí a disfrutar de esas campañas.



—¿Y cómo es estar siempre bajo los reflectores, con tu vida analizada por todos?



—Ahora ya es más normal, pero nunca es lindo que hablen de cosas de uno que uno no quiere que se traten. Hay cosas lindas que uno mismo pone en las redes sociales. Me gustan, las uso y me gusta compartir mis momentos felices, que por suerte son un montón. Cuando hablan de cosas que a uno no le gustan, porque se meten en la intimidad, la deforman o tergiversan, sufrís, pero después te vas acostumbrando. Igual, siempre molesta cuando algo se saca de contexto o se deforma con temas que son dolorosos, porque a nadie le gusta que le pongan el dedo en la llaga. Imaginate cuando todo se magnifica y uno quiere ir superándolo y te lo remachan y lo deforman, es horrible. Igual es parte de la vida expuesta y del trabajo, hay que llevarlo lo mejor posible.

Un éxito que a Uruguay llegó atrasado

Con 14,3 puntos de rating para su episodio final (terminó en Argentina en mayo de 2017), Amar después de amar se convirtió en la producción nacional más vista de ese día. Una telenovela que manejó niveles similares a lo largo de los 70 episodios que conforman esta historia de amor y traición que protagonizaron cuatro grandes actores como Eleonora Wexler, Isabel Macedo, Federico Amador y Mariano Martínez.



Entre los primeros reconocimientos que recibió esta telenovela se destacan las cinco nominaciones a los Premios Tato que se entregaron el pasado diciembre y donde esta producción se llevó dos: a mejor actriz para Eleonora Wexler y mejor ficción corta por la serie web La búsqueda de Laura que se hizo emitió en paralelo por el sitio web de Telefé.



Amar después de amar cuenta la historia de dos parejas y del accidente que cambió sus vidas por completo. Una historia narrada en dos tiempos donde se presenta por un lado la historia de amor secreta de los amantes (Wexler y Amador) en el pasado, y el dolor de los engañados (Martínez y Macedo) y su propia historia romántica que se desarrolla en el presente.