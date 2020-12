María Laura Santillán afuera de "Telenoche" tras 17 años: juicio y polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una breve y muy precisa frase, María Laura Santillán rompió el silencio tras su abrupta salida del informativo Telenoche. “Estoy muy triste”, escribió en Twitter la periodista, que desde el 16 de diciembre dejó de estar al frente del emblemático noticiero de eltrece.

La declaración surgió como respuesta a un mensaje publicado desde la cuenta de Moskita Muerta, en el que se daba cuenta de la despedida que se le hizo a Santillán el viernes en el programa.

“Ahora: Diego Leuco anuncia la salida de María Laura Santillán de Telenoche. Desde febrero, él junto a Luciana Geuna estarán al frente del noticiero de eltrece. ¡Se va a extrañar a María Laura, que estuvo 17 años en la conducción!”, escribió el tuitero especializado en medios. El sábado, en tanto, la periodista había compartido en Instagram una foto su perro Simón e hizo hincapié en su gesto adusto para dar cuenta de cómo se sentía. “Así estamos. Tristes. Muy”, escribió.

Originalmente, Santillán pensaba retirarse del noticiero de eltrece entre el viernes y el miércoles de esta semana, pero el envío de una carta documento habría anticipado su salida. Por eso, su salida fue tan abrupta y sin posibilidad de despedidas frente a cámara.



“Hola a todos. Bienvenidos, arrancamos el programa hoy sin María que se sentía mal, le mandamos un beso grande”, dijo Leuco al empezar el noticiero el miércoles pasado. La periodista no estuvo presente tampoco en la emisión del jueves, y el viernes recibió una solemne despedida de sus compañeros.

“Hoy, antes de los títulos les vamos a contar una noticia, de la cual somos un poco protagonistas. Estamos acá juntos porque se vienen nuevos tiempos en Telenoche, y eso también significa cambios. El más evidente en lo inmediato es que María dejará la conducción después de 17 años al frente del programa. Catorce de ellos junto a Santo (Biasatti), en los cuales atravesaron todo tipo de noticias y momentos”, destacó Leuco el viernes, mientras se proyectaban imágenes del paso de Santillán por el canal argentino.

“María, además, venía de hacer ciclos muy exitosos, como Telenoche investiga o No matarás, tuvo la enorme responsabilidad de continuar el legado de Mónica (Cahen D’Anvers). Desde entonces, le imprimió su propio sello a Telenoche, el noticiero más tradicional de nuestra televisión”, continuó Leuco.

Sin más palabras que la prolija recopilación biográfica, Leuco reveló que este es el primero de otros cambios que sobrevendrán en 2021: “Hoy llega el momento de hacer una pausa para empezar un nuevo ciclo a partir de febrero. Y desde entonces, con Luciana Geuna en la conducción intentaremos renovar el compromiso con ustedes y, obviamente, estar a la altura de las expectativas. Mientras tanto, y como todos los veranos, de Telenoche se van a hacer cargo Domi (Dominique Metzger) y Dexter (Federico Wiemeyer), como solo ellos pueden hacerlo”.

“La gente de eltrece prefería una salida más tranquila. (...) Muy enojada, ella dijo: ‘No voy a ir, no les voy a dar el gusto de hacer una sonrisa, de agradecer... que la noticia sea que yo me fui, no que ellos me echaron”, había adelantado el periodista Adrián Pallares a través de su cuenta de Twitter.

Lo que hay detrás de esta polémica es un juicio millonario que tiene que ver con la negociación de la salida de Santillán del canal, que le ofrece 20 millones de pesos. Ella pretende 28 y como no hay acuerdo, pasarán a una instancia legal, se informó en el programa El show de los escandalones de Rodrigo Lussich.