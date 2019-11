María García sobre su salida de La Tele: “Me desvincularon por una situación ajena a mí”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El final de Calidad de vida en Teledoce derivó en la desvinculación de la periodista especializada en salud, quien llevaba 10 años en la coconducción junto a Juan Carlos Paullier. “Me dijeron que querían desintoxicar la pantalla de la telenovela que se vivió con Juan Carlos”, dijo en referencia a la escandalosa salida del comunicador. García habla de sus proyectos y de la interna de un programa que terminó de la peor manera.



—Luego del ruptura entre Juan Carlos Paullier y Teledoce, que determinó el final de Calidad de vida, ¿veías venir un desenlace de desvinculación para ti o te sorprendió?

—En realidad, yo futurología no hago. Cuando termina un programa, las posibilidades de seguir en el canal para los comunicadores son 50/50. Yo pensaba que finalizado Calidad de vida, se podía pensar en algún proyecto de periodismo de salud que me incluyera. Teníamos el equipo de producción, el know how y los clientes. Muchos de los que estaban en el programa me llamaron para darme su apoyo a un eventual proyecto. Pero el canal prefirió desvincularme.

—¿Cuál fue el argumento?

—Que quieren desintoxicar la pantalla de la telenovela que se vivió con la salida de Juan Carlos Paullier y que no fuefeliz. A pesar de que yo no tengo la “patología” y era parte de Calidad de vida, me desvinculan para hacer esa “desinfección”. Terminó siendo tóxica una situación ajena a mí, que me deja sin esa fuente laboral.

—¿Te constaba que la relación entre Paullier y el canal se estaba deteriorando?

—Por supuesto, de hecho a Juan Carlos le molestó que desde el gerencia el canal le comunicaran que los vivos de los días viernes los iba a hacer yo en el segmento que teníamos en Desayunos informales. Desde el punto de vista del rating, la producción entendía que al programa le iba bien cuando yo estaba y en los últimos meses tenía más espacio al aire, lo que al parecer no le cayó bien.

—¿Cómo definirías la relación con él?

—Mi relación con Juan Carlos fue siempre correcta. En los ámbitos laborales todos tenemos afinidad con diferentes personas y en nuestro caso, nunca pasó de lo profesional.

—¿Se comunicó contigo después de la ruptura con el canal?

—No. No me mandó un mensaje ni me hizo un solo comentario. Me enteré de todo por el canal. Cuando se casó tampoco participó a nadie. Y está bien. Puede ser algo muy personal y no lo estoy criticando. Te cuento cómo era su manera de relacionarse.

—Uno de los detonantes fue que la esposa (Lola Peverelli) participaba o quería participar en la producción del programa...

—Cuando uno trabaja tiene que saber separar lo laboral de la vida personal. Yo no voy a opinar de lo que tiene que hacer con su señora o si ella puede aportar o no. Pero evidentemente algún problema de este tipo hubo.

—¿Sentís que quedó la puerta abierta de Canal 12?

—No lo sé. A mi hermana (Claudia García) le dijeron que quedaba la puerta abierta y han pasado ya seis meses. Me parece que las empresas están en su derecho de definir desvinculaciones y yo no tuve ningún problema. Lo que me apena es que fui arrastrada por una situación ajena a mí. Estoy bien igual, con el respaldo de una familia divina.

—¿Cuáles son tus proyectos?

—Quiero seguir desarrollando el perfil de periodista sobre temas de salud. Quizás cristalice un programa sobre bienestar y salud, en Teledoce o en otro canal. También me dedico a la coordinación de cursos para médicos y odontólogos y a la conducción de eventos dedicados a la salud. Es un tema que me gusta y después de 10 años es creíble lo que hago.